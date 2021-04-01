Bir Zamanlar Çukurova Dizisinde Finale Sayılı Günler Kalmışken Bir İsmin Diziye Veda Edeceği Açıklandı! Artık Dizide Fekeli Diye Bir İsim Olmayacak! Olanlar Oluyor...

Çok ciddi ayrılıkların yaşandığı Bir Zamanlar Çukurova dizisinde bunlara bir yenisi daha eklendi. Ancak bu ayrılık diziyi de kökten etkileyecek şok bir veda olacak. Bu ciddi ayrılıktan sonra Bir Zamanlar Çukurova dizisi artık bambaşka bir hale bürünecek. Seyircinin merak ettiği bu ayrılığın kimin başına geleceği ise netlik kazandı. Sosyal medyada gündemi sarsan bu veda dizi severleri çok yaraladı.

Başarılı oyuncu yeni bölüm itibari ile artık Bir Zamanlar Çukurova dizisinde yer almayacak. Dizi severlere duygusal anlar yaşatacak bu veda ile Bir Zamanlar Çukurova dizisi hikayede de önemli bir değişikliğe gitmeye hazırlanıyor. Ekrana geldiği her hafta reyting rekorlara imza atan Bir Zamanlar Çukurova’da sürpriz ayrılık herkesi derinden etkileyecek.