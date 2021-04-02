Survivor'da İfşayı Bu Kez Mert Öcal Yaptı! Güle Güle İlayda Şeker, Eleneceği Tam Tarih Açıklandı! Son Birkaç Bölüm...

Skandal açıklamaları ile sosyal medyada depreme yol açan Mert Öcal, bu kez canlı yayında elenecek isimleri söyledi. Survivor yarışmasının analizleri ve yorumlarının yer aldığı Survivor Panorama’da Mert Öcal, İlayda Şeker’in eleneceği tarihi açıkladı. Ekran başındaki seyirci bu bilgi ile şaşkına dönerken, sevilen yarışmayı ifşalayan Mert Öcal ise sosyal medyada skandala yol açtı.

Acun Ilıcalı ve Murat Ceylan tarafından sunulan Survivor 2021, tüm heyecanı ile devam ederken, adayı en son birleşme partisinin heyecanı sarmıştı. Yarışmacıların Survivor olabilmek için kıyasıya bir mücadele sergilediği program her hafta seyircisine heyecan ve aksiyon dolu bölüm sunmayı başarıyor.