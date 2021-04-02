Survivor'da İfşayı Bu Kez Mert Öcal Yaptı! Güle Güle İlayda Şeker, Eleneceği Tam Tarih Açıklandı! Son Birkaç Bölüm...
Survivor panorama yorumcusu Mert Öcal açtı ağzını yumdu gözünü. Canlı yayında bir bir nelerin olacağını anlattı. Ekran başındaki seyirciye resmen Survivor’ı ifşaladı. Mert Öcal Canlı yayında Survivor üzerine şaşırtıcı gerçekleri ortaya çıkarırken ünlüler kadrosundaki İlayda Şeker için ise net tarih verdi.
Skandal açıklamaları ile sosyal medyada depreme yol açan Mert Öcal, bu kez canlı yayında elenecek isimleri söyledi. Survivor yarışmasının analizleri ve yorumlarının yer aldığı Survivor Panorama’da Mert Öcal, İlayda Şeker’in eleneceği tarihi açıkladı. Ekran başındaki seyirci bu bilgi ile şaşkına dönerken, sevilen yarışmayı ifşalayan Mert Öcal ise sosyal medyada skandala yol açtı.
Acun Ilıcalı ve Murat Ceylan tarafından sunulan Survivor 2021, tüm heyecanı ile devam ederken, adayı en son birleşme partisinin heyecanı sarmıştı. Yarışmacıların Survivor olabilmek için kıyasıya bir mücadele sergilediği program her hafta seyircisine heyecan ve aksiyon dolu bölüm sunmayı başarıyor.
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.