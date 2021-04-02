Seren Serengil Ortalığı Resmen Yıktı! "İbrahim Tatlıses Tehdit Etti" Dedi, Twitter Sallandı! İmparator'a Büyük İftira!
Seren Serengil’den İbrahim Tatlıses adına inanılması güç itiraflar geldi. Canlı yayında yaptığı açıklamalar ile gündeme bomba gibi bir giriş yapan Seren Serengil, İbrahim Tatlıses’in kendisini nasıl tehdit ettiğini anlatması üzerine stüdyoda gergin anlar yaşandı. Canlı yayında açıkladığı bu tehdit ile Seren Serengil, İbrahim Tatlıses için bomba iddialarda bulundu.
Milyonlarca insanı şaşkına çeviren bu korkunç açıklamaları Seren Serengil, Söylemezsem Olmaz programında canlı yayındayken yaptı. İbrahim Tatlıses hakkında stüdyoyu sessizliğe boğan açıklamalar yapan Seren Serengil, İbrahim Tatlıses’in kendisini yıllar önce nasıl tehdit ettiğini açıkladı. Kan donduran tehdit olayının detaylarını anlattıkça seyircilerde inanılmaz bir etki yarattı.
Beyaz TV’de yayınlanan Söylemezsem Olmaz programında Seren Serengil’in, İbrahim Tatlıses tarafından tehdit edildiğini anlatması üzerine canlı yayında gergin anlar yaşandı. Şok eden tehdit olayında öyle detaylar yer alıyordu ki izleyenler oku İmparator’a çevirdi. Seren Serengil öyle şeyler açıkladı ki başta Arto ve Bircan Bali olmak üzere duyan herkesi hayretler içinde bıraktı.
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.