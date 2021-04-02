Seren Serengil Ortalığı Resmen Yıktı! "İbrahim Tatlıses Tehdit Etti" Dedi, Twitter Sallandı! İmparator'a Büyük İftira!

Milyonlarca insanı şaşkına çeviren bu korkunç açıklamaları Seren Serengil, Söylemezsem Olmaz programında canlı yayındayken yaptı. İbrahim Tatlıses hakkında stüdyoyu sessizliğe boğan açıklamalar yapan Seren Serengil, İbrahim Tatlıses’in kendisini yıllar önce nasıl tehdit ettiğini açıkladı. Kan donduran tehdit olayının detaylarını anlattıkça seyircilerde inanılmaz bir etki yarattı.

Beyaz TV’de yayınlanan Söylemezsem Olmaz programında Seren Serengil’in, İbrahim Tatlıses tarafından tehdit edildiğini anlatması üzerine canlı yayında gergin anlar yaşandı. Şok eden tehdit olayında öyle detaylar yer alıyordu ki izleyenler oku İmparator’a çevirdi. Seren Serengil öyle şeyler açıkladı ki başta Arto ve Bircan Bali olmak üzere duyan herkesi hayretler içinde bıraktı.