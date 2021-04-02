Acun Ilıcalı Hayatının En Büyük Şokunu Yaşadı! Büyük Çöküş, O Grup Hedefine Alıp Patlattı! İzinsiz Kullandı, Cezasını Aldı!

Ünlü isim tarafından izinsiz kullanım gereğince, O Ses Türkiye ve O Ses Türkiye Çocuklar programına dava açılmıştı. Acun medya ve MNG yapımcılığı kapsayan bu davadan mahkeme kararı çıkınca davalıların avukatı hemen karşı çıkacaklarını açıkladı. İzinsiz kullanım yapıldığı için açılan tazminat davasında Acun Medya’ya dev bir rakam biçildi.

Ünlü şarkıcı açtığı dava ile mahkemeden lehine sonuç aldı. Acun Medya’ya mahkemede inanılmaz bir rakam kesildi. MNG yayıncılık ve Acun Medya Prodüksiyon Şirketine karşı açılan davada mahkeme kararını verdi. Ortaya çıkan rakam ise Acun Ilıcalı’ya şok yaşattı. Sevilen yarışmalardan O Ses Türkiye ve O Ses Türkiye Çocuklarda gelişen bu olay gündeme bomba gibi düştü.