Acun Ilıcalı Hayatının En Büyük Şokunu Yaşadı! Büyük Çöküş, O Grup Hedefine Alıp Patlattı! İzinsiz Kullandı, Cezasını Aldı!
Acun Medya’da sürpriz bir gelişme kaydedildi. İzinsiz kullanım gereğince telif davası açılan Acun Medya’ya mahkeme kararı belli oldu. Mahkemeden çıkan o karar ise Acun’u çok zora soktu. Acun medya hakkında mahkeme kararını verdi. Telif davasının sürdüğü duruşmada, izinsiz kullanım gereğince Acun Medya’ya çok ağır bir darbe indi.
Ünlü isim tarafından izinsiz kullanım gereğince, O Ses Türkiye ve O Ses Türkiye Çocuklar programına dava açılmıştı. Acun medya ve MNG yapımcılığı kapsayan bu davadan mahkeme kararı çıkınca davalıların avukatı hemen karşı çıkacaklarını açıkladı. İzinsiz kullanım yapıldığı için açılan tazminat davasında Acun Medya’ya dev bir rakam biçildi.
Ünlü şarkıcı açtığı dava ile mahkemeden lehine sonuç aldı. Acun Medya’ya mahkemede inanılmaz bir rakam kesildi. MNG yayıncılık ve Acun Medya Prodüksiyon Şirketine karşı açılan davada mahkeme kararını verdi. Ortaya çıkan rakam ise Acun Ilıcalı’ya şok yaşattı. Sevilen yarışmalardan O Ses Türkiye ve O Ses Türkiye Çocuklarda gelişen bu olay gündeme bomba gibi düştü.
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.