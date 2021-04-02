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- 02 Nis 2021 - 18:13 G: 02 Nis 2021 - 18:31

Esra Erol'da İki Elti Olayındaki Gelişmeyi Duyanlar Televizyonu Anında Kapattı, Yetmedi Fişini Çekti! "Bu Ne Böyle? Olamaz"

Esra Erol programında son yaşanan olay izleyenleri adeta yerinden etti. Ekran başındaki seyirci, açığa çıkan gerçekleri öğrendikçe resmen kabus yaşadı. Tüm ülkenin konuştuğu bu olayda canlı yayında yapılan açıklamalar herkesin kanını dondurdu. Yufkacı Muammer olarak bilinen olayda, iki elti beraber yufkacı dükkanı olan Muammer Ay’a kaçmışlardı.

Enver Yılmaz
Enver Yılmaz Tüm Haberleri

Evli 2 çocuk annesi olan Hamide Duman ve aynı adı taşıyan eltisi ile birlikte Muammer Ay’a kaçmışlardı. Sonrasında gelişen olaylar ise herkesi hayretler içinde bıraktı. “Bu kadarı olmaz” dedirten olayda Muammer Ay’ın ilk kez konuşması ortalığı daha da karıştırdı.

Esra Erol’da programına geçtiğimiz günlerde sürpriz bir olay yaşandı. İki eltinin bir adama kçamasıyla başlayan olay ülkenin gündemine bomba gibi bir giriş yapmıştı. Hamide Duman, Müge Anlı’dan bilinen Zeynep Ergül’e benzetilmesiyle de sosyal medyanın gündemine oturmuştu.

02 Nis 2021 - 18:13 Ankara- Dizi Haberleri

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