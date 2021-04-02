Esra Erol'da İki Elti Olayındaki Gelişmeyi Duyanlar Televizyonu Anında Kapattı, Yetmedi Fişini Çekti! "Bu Ne Böyle? Olamaz"

Evli 2 çocuk annesi olan Hamide Duman ve aynı adı taşıyan eltisi ile birlikte Muammer Ay’a kaçmışlardı. Sonrasında gelişen olaylar ise herkesi hayretler içinde bıraktı. “Bu kadarı olmaz” dedirten olayda Muammer Ay’ın ilk kez konuşması ortalığı daha da karıştırdı.

Esra Erol’da programına geçtiğimiz günlerde sürpriz bir olay yaşandı. İki eltinin bir adama kçamasıyla başlayan olay ülkenin gündemine bomba gibi bir giriş yapmıştı. Hamide Duman, Müge Anlı’dan bilinen Zeynep Ergül’e benzetilmesiyle de sosyal medyanın gündemine oturmuştu.