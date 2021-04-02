Haberler Ankara Haberler Ankara
- 02 Nis 2021 - 19:15 G: 02 Nis 2021 - 19:30

Hande Erçel - Kerem Bürsin Aşkı Başlamadan Bitti! Hande Erçel'in O İsimle Aşk Yaşadığı Söyleniyor... Son Nokta Koyuldu! "Ah Be Kerem..."

Gündemden ismi asla eksik olmayan Hande Erçel, bu defa inanılmaz bir olay ile milyonları şaşkına çevirdi. Dizilerin vazgeçilmez ismi başarılı oyunculuğunun yanında güzelliği ile de dikkatleri üzerinde toplamayı başarıyor. İsmi sürekli aşk hayatı ve özel hayatıyla magazine gündemlerinde yer alan ünlü oyuncu, sosyal medyada sürekli en çok konuşulanlar arasında.

Enver Yılmaz
Enver Yılmaz Tüm Haberleri

20 milyon Instagram takipçisi ile bir rekora imza atan güzel oyuncu, en son Sen Çal Kapımı dizsinden partneri Kerem Bürsin ile aşk yaşadı iddia edilmişti. Hatta ikilinin dudak uçuklatan bir rakam ile villa alıp beraber yaşamaya başladıkları gündemi yerle bir etmişti. Hayranlarını her defasından şaşırtan Hande Erçel’in bu kez öyle bir isimle aşk yaşadığı söyleniyor ki ağızları açık bırakacak cinsten.

Ünlü oyuncunun ismi son haftalarda sürekli gündemdeki isimler ile anılıyordu. Ancak bu söylentiler gerçeklikte pek karşılık bulamayınca magazin dünyasında ve takipçileri arasında çok tutulmadı. Son olarak ise Kerem Bürsin ile beraber yaşamaya başladıkları dedikoduları sosyal medyada dolaşırken, ünlü isim yine herkesi şaşırtmayı başardı.

02 Nis 2021 - 19:15 Ankara- Magazin

# MAGAZİN DÜNYASI İLE İLİŞKİLİ:
Merve Boluğur Bu Kez Öyle Bir Şey Yaptı Ki! Görenler “Hayır Bu Gerçek Olmaz” Nidaları Attı. Cesaretli pozlarını aratan bu haraket… mask
Merve Boluğur Bu Kez Öyle Bir Şey Yaptı Ki! Görenler “Hayır Bu Gerçek Olmaz” Nidaları Attı. Cesaretli pozlarını aratan bu haraket…
Acun Ilıcalı Hayatının En Büyük Şokunu Yaşadı! Büyük Çöküş, O Grup Hedefine Alıp Patlattı! İzinsiz Kullandı, Cezasını Aldı! mask
Acun Ilıcalı Hayatının En Büyük Şokunu Yaşadı! Büyük Çöküş, O Grup Hedefine Alıp Patlattı! İzinsiz Kullandı, Cezasını Aldı!
Seren Serengil Ortalığı Resmen Yıktı! "İbrahim Tatlıses Tehdit Etti" Dedi, Twitter Sallandı! İmparator'a Büyük İftira! mask
Seren Serengil Ortalığı Resmen Yıktı! "İbrahim Tatlıses Tehdit Etti" Dedi, Twitter Sallandı! İmparator'a Büyük İftira!
Survivor'da İfşayı Bu Kez Mert Öcal Yaptı! Güle Güle İlayda Şeker, Eleneceği Tam Tarih Açıklandı! Son Birkaç Bölüm... mask
Survivor'da İfşayı Bu Kez Mert Öcal Yaptı! Güle Güle İlayda Şeker, Eleneceği Tam Tarih Açıklandı! Son Birkaç Bölüm...
İbo Show'da Büyük Kriz! "Yaranmaya Çalışıyor" Dediler Ama Gerçek Bambaşka Çıktı! Orhan Hakalmaz Açıkladı... mask
İbo Show'da Büyük Kriz! "Yaranmaya Çalışıyor" Dediler Ama Gerçek Bambaşka Çıktı! Orhan Hakalmaz Açıkladı...
Kerem Bürsin'den İngilizce Küfür! Kariyeri Bitebilir, Hayranlarına Kötü Örnek! Paylaşması, Sonu Olabilir... mask
Kerem Bürsin'den İngilizce Küfür! Kariyeri Bitebilir, Hayranlarına Kötü Örnek! Paylaşması, Sonu Olabilir...
Demet Akalın Açtı Ağzını Yumdu Gözünü! "Yaratık..." Tüm Türkiye Destek Verdi! "Bu da Yapılmaz, Yazıklar Olsun" mask
Demet Akalın Açtı Ağzını Yumdu Gözünü! "Yaratık..." Tüm Türkiye Destek Verdi! "Bu da Yapılmaz, Yazıklar Olsun"
Mucize Doktor İzleyenleri Yasa Girebilir! Ferman da Ayrılıyor, Final Tarihi Yakın! Onur Tuna'nın Sonu Geldi; Senaryo Bitti... mask
Mucize Doktor İzleyenleri Yasa Girebilir! Ferman da Ayrılıyor, Final Tarihi Yakın! Onur Tuna'nın Sonu Geldi; Senaryo Bitti...
Hande Erçel Tarihi Rekoru Kırdı, Hayranları Şok İçinde Kaldı! Tam 24 Saat... Kerem Bursin Sessiz Kaldı! "Kıskançlık?" mask
Hande Erçel Tarihi Rekoru Kırdı, Hayranları Şok İçinde Kaldı! Tam 24 Saat... Kerem Bursin Sessiz Kaldı! "Kıskançlık?"
Hande Erçel ve Kerem Bürsin Aynı Eve Taşındı! Aşk Tazeleme Kararı Alan İkiliden Ters Köşe! Bunlar Gerçekse... mask
Hande Erçel ve Kerem Bürsin Aynı Eve Taşındı! Aşk Tazeleme Kararı Alan İkiliden Ters Köşe! Bunlar Gerçekse...
göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.
Merve Boluğur Bu Kez Öyle Bir Şey Yaptı Ki! Görenler “Hayır Bu Gerçek Olmaz” Nidaları Attı. Cesaretli pozlarını aratan bu haraket… mask
Merve Boluğur Bu Kez Öyle Bir Şey Yaptı Ki! Görenler “Hayır Bu Gerçek Olmaz” Nidaları Attı. Cesaretli pozlarını aratan bu haraket…
Hande Erçel - Kerem Bürsin Aşkı Başlamadan Bitti! Hande Erçel'in O İsimle Aşk Yaşadığı Söyleniyor... Son Nokta Koyuldu! "Ah Be Kerem..." mask
Hande Erçel - Kerem Bürsin Aşkı Başlamadan Bitti! Hande Erçel'in O İsimle Aşk Yaşadığı Söyleniyor... Son Nokta Koyuldu! "Ah Be Kerem..."
Tüm Whatsapp Kullanıcıları Dikkat! Yeni Dönem Başlıyor, Onay Aldı! Artık Whatsapp'ta Para Var... İşte Detaylar! mask
Tüm Whatsapp Kullanıcıları Dikkat! Yeni Dönem Başlıyor, Onay Aldı! Artık Whatsapp'ta Para Var... İşte Detaylar!
Pursaklar’da Otizm Farkındalık Gününde Sevgi Müsabakası mask
Pursaklar’da Otizm Farkındalık Gününde Sevgi Müsabakası
Esra Erol'da İki Elti Olayındaki Gelişmeyi Duyanlar Televizyonu Anında Kapattı, Yetmedi Fişini Çekti! "Bu Ne Böyle? Olamaz" mask
Esra Erol'da İki Elti Olayındaki Gelişmeyi Duyanlar Televizyonu Anında Kapattı, Yetmedi Fişini Çekti! "Bu Ne Böyle? Olamaz"
Müge Anlı'yla İlgili Direkt RTÜK Başkanı Açıklama Yaptı! Ceza Verilip, Yayından mı Kaldırılacak Büyük Şok Kapıda... mask
Müge Anlı'yla İlgili Direkt RTÜK Başkanı Açıklama Yaptı! Ceza Verilip, Yayından mı Kaldırılacak Büyük Şok Kapıda...

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL