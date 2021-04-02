Hande Erçel - Kerem Bürsin Aşkı Başlamadan Bitti! Hande Erçel'in O İsimle Aşk Yaşadığı Söyleniyor... Son Nokta Koyuldu! "Ah Be Kerem..."
Gündemden ismi asla eksik olmayan Hande Erçel, bu defa inanılmaz bir olay ile milyonları şaşkına çevirdi. Dizilerin vazgeçilmez ismi başarılı oyunculuğunun yanında güzelliği ile de dikkatleri üzerinde toplamayı başarıyor. İsmi sürekli aşk hayatı ve özel hayatıyla magazine gündemlerinde yer alan ünlü oyuncu, sosyal medyada sürekli en çok konuşulanlar arasında.
20 milyon Instagram takipçisi ile bir rekora imza atan güzel oyuncu, en son Sen Çal Kapımı dizsinden partneri Kerem Bürsin ile aşk yaşadı iddia edilmişti. Hatta ikilinin dudak uçuklatan bir rakam ile villa alıp beraber yaşamaya başladıkları gündemi yerle bir etmişti. Hayranlarını her defasından şaşırtan Hande Erçel’in bu kez öyle bir isimle aşk yaşadığı söyleniyor ki ağızları açık bırakacak cinsten.
Ünlü oyuncunun ismi son haftalarda sürekli gündemdeki isimler ile anılıyordu. Ancak bu söylentiler gerçeklikte pek karşılık bulamayınca magazin dünyasında ve takipçileri arasında çok tutulmadı. Son olarak ise Kerem Bürsin ile beraber yaşamaya başladıkları dedikoduları sosyal medyada dolaşırken, ünlü isim yine herkesi şaşırtmayı başardı.
Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın.
Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.