Hande Erçel - Kerem Bürsin Aşkı Başlamadan Bitti! Hande Erçel'in O İsimle Aşk Yaşadığı Söyleniyor... Son Nokta Koyuldu! "Ah Be Kerem..."

20 milyon Instagram takipçisi ile bir rekora imza atan güzel oyuncu, en son Sen Çal Kapımı dizsinden partneri Kerem Bürsin ile aşk yaşadı iddia edilmişti. Hatta ikilinin dudak uçuklatan bir rakam ile villa alıp beraber yaşamaya başladıkları gündemi yerle bir etmişti. Hayranlarını her defasından şaşırtan Hande Erçel’in bu kez öyle bir isimle aşk yaşadığı söyleniyor ki ağızları açık bırakacak cinsten.

Ünlü oyuncunun ismi son haftalarda sürekli gündemdeki isimler ile anılıyordu. Ancak bu söylentiler gerçeklikte pek karşılık bulamayınca magazin dünyasında ve takipçileri arasında çok tutulmadı. Son olarak ise Kerem Bürsin ile beraber yaşamaya başladıkları dedikoduları sosyal medyada dolaşırken, ünlü isim yine herkesi şaşırtmayı başardı.