Merve Boluğur Bu Kez Öyle Bir Şey Yaptı Ki! Görenler “Hayır Bu Gerçek Olmaz” Nidaları Attı. Cesaretli pozlarını aratan bu haraket…

Sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlar ile takipçilerine her defasında şok yaşatan Merve Boluğur, bu kez inanılması güç bir davranışta bulundu. Dakikalar içinde binlerce tepkinin geldiği bu hareketi çekinmeden paylaşan ünlü oyuncu, hayranlarını yine hayretler içinde bırakmayı başardı.

Son dönemde aşk hayatı ve cesaretli pozları ile sosyal medyayı sallayan güzel oyuncu, bu defa öyle bir şey yaptı ki cesaretli pozlarını arattı. Gündemi adeta yerinden eden bu paylaşımıyla Merve Boluğur, tüm dikkatleri üzerine çekti. Kısa sürede binlerce yoruma neden olan bu paylaşım binlerce kez yeniden paylaşıldı. Fotoğrafı görenlerin ağzı açık kaldığı paylaşıma binlerce yorum yağmur oldu yağdı.