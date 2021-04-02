Haberler Ankara Haberler Ankara
- 02 Nis 2021 - 19:51 G: 02 Nis 2021 - 19:57

Merve Boluğur Bu Kez Öyle Bir Şey Yaptı Ki! Görenler “Hayır Bu Gerçek Olmaz” Nidaları Attı. Cesaretli pozlarını aratan bu haraket…

Magazin gündeminin vazgeçilmez ismi Merve Boluğur, son yaptığı hamlesiyle cesaretli pozlarını aratacak bir adıma imza attı. Sürekli yaptığı paylaşımlarla ve yaptığı çıkışlarla açıklamaları ile gündemi sarsmayı başaran Merve Boluğur’un son haraketi görenlerde “Bu bir rüyamı?” sorusuna neden oldu.

Enver Yılmaz
Enver Yılmaz Tüm Haberleri

Sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlar ile takipçilerine her defasında şok yaşatan Merve Boluğur, bu kez inanılması güç bir davranışta bulundu. Dakikalar içinde binlerce tepkinin geldiği bu hareketi çekinmeden paylaşan ünlü oyuncu, hayranlarını yine hayretler içinde bırakmayı başardı.

Son dönemde aşk hayatı ve cesaretli pozları ile sosyal medyayı sallayan güzel oyuncu, bu defa öyle bir şey yaptı ki cesaretli pozlarını arattı. Gündemi adeta yerinden eden bu paylaşımıyla Merve Boluğur, tüm dikkatleri üzerine çekti. Kısa sürede binlerce yoruma neden olan bu paylaşım binlerce kez yeniden paylaşıldı. Fotoğrafı görenlerin ağzı açık kaldığı paylaşıma binlerce yorum yağmur oldu yağdı.

02 Nis 2021 - 19:51 Ankara- Magazin

# MAGAZİN DÜNYASI İLE İLİŞKİLİ:
Hande Erçel - Kerem Bürsin Aşkı Başlamadan Bitti! Hande Erçel'in O İsimle Aşk Yaşadığı Söyleniyor... Son Nokta Koyuldu! "Ah Be Kerem..." mask
Hande Erçel - Kerem Bürsin Aşkı Başlamadan Bitti! Hande Erçel'in O İsimle Aşk Yaşadığı Söyleniyor... Son Nokta Koyuldu! "Ah Be Kerem..."
Acun Ilıcalı Hayatının En Büyük Şokunu Yaşadı! Büyük Çöküş, O Grup Hedefine Alıp Patlattı! İzinsiz Kullandı, Cezasını Aldı! mask
Acun Ilıcalı Hayatının En Büyük Şokunu Yaşadı! Büyük Çöküş, O Grup Hedefine Alıp Patlattı! İzinsiz Kullandı, Cezasını Aldı!
Seren Serengil Ortalığı Resmen Yıktı! "İbrahim Tatlıses Tehdit Etti" Dedi, Twitter Sallandı! İmparator'a Büyük İftira! mask
Seren Serengil Ortalığı Resmen Yıktı! "İbrahim Tatlıses Tehdit Etti" Dedi, Twitter Sallandı! İmparator'a Büyük İftira!
Survivor'da İfşayı Bu Kez Mert Öcal Yaptı! Güle Güle İlayda Şeker, Eleneceği Tam Tarih Açıklandı! Son Birkaç Bölüm... mask
Survivor'da İfşayı Bu Kez Mert Öcal Yaptı! Güle Güle İlayda Şeker, Eleneceği Tam Tarih Açıklandı! Son Birkaç Bölüm...
İbo Show'da Büyük Kriz! "Yaranmaya Çalışıyor" Dediler Ama Gerçek Bambaşka Çıktı! Orhan Hakalmaz Açıkladı... mask
İbo Show'da Büyük Kriz! "Yaranmaya Çalışıyor" Dediler Ama Gerçek Bambaşka Çıktı! Orhan Hakalmaz Açıkladı...
Kerem Bürsin'den İngilizce Küfür! Kariyeri Bitebilir, Hayranlarına Kötü Örnek! Paylaşması, Sonu Olabilir... mask
Kerem Bürsin'den İngilizce Küfür! Kariyeri Bitebilir, Hayranlarına Kötü Örnek! Paylaşması, Sonu Olabilir...
Demet Akalın Açtı Ağzını Yumdu Gözünü! "Yaratık..." Tüm Türkiye Destek Verdi! "Bu da Yapılmaz, Yazıklar Olsun" mask
Demet Akalın Açtı Ağzını Yumdu Gözünü! "Yaratık..." Tüm Türkiye Destek Verdi! "Bu da Yapılmaz, Yazıklar Olsun"
Mucize Doktor İzleyenleri Yasa Girebilir! Ferman da Ayrılıyor, Final Tarihi Yakın! Onur Tuna'nın Sonu Geldi; Senaryo Bitti... mask
Mucize Doktor İzleyenleri Yasa Girebilir! Ferman da Ayrılıyor, Final Tarihi Yakın! Onur Tuna'nın Sonu Geldi; Senaryo Bitti...
Hande Erçel Tarihi Rekoru Kırdı, Hayranları Şok İçinde Kaldı! Tam 24 Saat... Kerem Bursin Sessiz Kaldı! "Kıskançlık?" mask
Hande Erçel Tarihi Rekoru Kırdı, Hayranları Şok İçinde Kaldı! Tam 24 Saat... Kerem Bursin Sessiz Kaldı! "Kıskançlık?"
Hande Erçel ve Kerem Bürsin Aynı Eve Taşındı! Aşk Tazeleme Kararı Alan İkiliden Ters Köşe! Bunlar Gerçekse... mask
Hande Erçel ve Kerem Bürsin Aynı Eve Taşındı! Aşk Tazeleme Kararı Alan İkiliden Ters Köşe! Bunlar Gerçekse...
göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.
Hande Erçel - Kerem Bürsin Aşkı Başlamadan Bitti! Hande Erçel'in O İsimle Aşk Yaşadığı Söyleniyor... Son Nokta Koyuldu! "Ah Be Kerem..." mask
Hande Erçel - Kerem Bürsin Aşkı Başlamadan Bitti! Hande Erçel'in O İsimle Aşk Yaşadığı Söyleniyor... Son Nokta Koyuldu! "Ah Be Kerem..."
Tüm Whatsapp Kullanıcıları Dikkat! Yeni Dönem Başlıyor, Onay Aldı! Artık Whatsapp'ta Para Var... İşte Detaylar! mask
Tüm Whatsapp Kullanıcıları Dikkat! Yeni Dönem Başlıyor, Onay Aldı! Artık Whatsapp'ta Para Var... İşte Detaylar!
Pursaklar’da Otizm Farkındalık Gününde Sevgi Müsabakası mask
Pursaklar’da Otizm Farkındalık Gününde Sevgi Müsabakası
Esra Erol'da İki Elti Olayındaki Gelişmeyi Duyanlar Televizyonu Anında Kapattı, Yetmedi Fişini Çekti! "Bu Ne Böyle? Olamaz" mask
Esra Erol'da İki Elti Olayındaki Gelişmeyi Duyanlar Televizyonu Anında Kapattı, Yetmedi Fişini Çekti! "Bu Ne Böyle? Olamaz"
Müge Anlı'yla İlgili Direkt RTÜK Başkanı Açıklama Yaptı! Ceza Verilip, Yayından mı Kaldırılacak Büyük Şok Kapıda... mask
Müge Anlı'yla İlgili Direkt RTÜK Başkanı Açıklama Yaptı! Ceza Verilip, Yayından mı Kaldırılacak Büyük Şok Kapıda...
Fransa'da Forma Giyen Milli Futbolcumuzdan Kötü Haber Geldi! mask
Fransa'da Forma Giyen Milli Futbolcumuzdan Kötü Haber Geldi!

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL