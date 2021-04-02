Merve Boluğur Bu Kez Öyle Bir Şey Yaptı Ki! Görenler “Hayır Bu Gerçek Olmaz” Nidaları Attı. Cesaretli pozlarını aratan bu haraket…
Magazin gündeminin vazgeçilmez ismi Merve Boluğur, son yaptığı hamlesiyle cesaretli pozlarını aratacak bir adıma imza attı. Sürekli yaptığı paylaşımlarla ve yaptığı çıkışlarla açıklamaları ile gündemi sarsmayı başaran Merve Boluğur’un son haraketi görenlerde “Bu bir rüyamı?” sorusuna neden oldu.
Sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlar ile takipçilerine her defasında şok yaşatan Merve Boluğur, bu kez inanılması güç bir davranışta bulundu. Dakikalar içinde binlerce tepkinin geldiği bu hareketi çekinmeden paylaşan ünlü oyuncu, hayranlarını yine hayretler içinde bırakmayı başardı.
Son dönemde aşk hayatı ve cesaretli pozları ile sosyal medyayı sallayan güzel oyuncu, bu defa öyle bir şey yaptı ki cesaretli pozlarını arattı. Gündemi adeta yerinden eden bu paylaşımıyla Merve Boluğur, tüm dikkatleri üzerine çekti. Kısa sürede binlerce yoruma neden olan bu paylaşım binlerce kez yeniden paylaşıldı. Fotoğrafı görenlerin ağzı açık kaldığı paylaşıma binlerce yorum yağmur oldu yağdı.
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.