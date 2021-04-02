Maraşlı’nın Mahur’unda Herkesi Üzen Gelişme! Alina Boz Herkesi Endişe İçinde Bıraktı. Genç Oyuncudan Hayranlarını Sarsan Paylaşım…

18 Haziran 1998 doğumlu olan Alina Boz, Annesi Rus Babası Türk olarak Moskova’da dünyaya geldi. Oyuncu genç yaşta kariyerinde yakaladığı ivme ile herkesin dikkatini üzerine çekmeyi başardı. Ancak son yaşanan gelişme ile hayranlarını üzen güzel oyuncunun son durumu merak konusu oldu.

Konuyla alakalı sosyal medyada binlerce tartışma devam ederken henüz kendisinden bir açıklama gelmedi. Alina Boz, Maraşlı’da Mahur karakterini canlandırarak genç yaşta profesyonel bir oyunculuk örneği sergiliyor. Milyonların ilgi odağı olan genç oyuncu, son olarak en çok konuşulanlar listesinde; Demet Özdemir, Hande Erçel ve Tuba Büyüküstün gibi dev isimleri geride bırakarak geçtiğimiz hafta zirveye oturmuştu.