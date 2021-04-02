Maraşlı’nın Mahur’unda Herkesi Üzen Gelişme! Alina Boz Herkesi Endişe İçinde Bıraktı. Genç Oyuncudan Hayranlarını Sarsan Paylaşım…
Maraşlı dizisi ile tanınan, dizideki rolünde gösterdiği performans ile milyonların gönlünde taht kuran Alina Boz hakkında inanılmaz bir gelişme yaşandı. Dizi severleri ve oyuncunun hayranlarını derinden üzen bu gelişme herkesin içini adeta “cız” ettirdi. Maraşlı’nın Mahur’u Alina Boz, bu kez hayranlarını derinde üzdü. Dizi severlerin merak ettiği bu gelişme ise üzücü bir olay olarak gündemdeki yerini aldı.
18 Haziran 1998 doğumlu olan Alina Boz, Annesi Rus Babası Türk olarak Moskova’da dünyaya geldi. Oyuncu genç yaşta kariyerinde yakaladığı ivme ile herkesin dikkatini üzerine çekmeyi başardı. Ancak son yaşanan gelişme ile hayranlarını üzen güzel oyuncunun son durumu merak konusu oldu.
Konuyla alakalı sosyal medyada binlerce tartışma devam ederken henüz kendisinden bir açıklama gelmedi. Alina Boz, Maraşlı’da Mahur karakterini canlandırarak genç yaşta profesyonel bir oyunculuk örneği sergiliyor. Milyonların ilgi odağı olan genç oyuncu, son olarak en çok konuşulanlar listesinde; Demet Özdemir, Hande Erçel ve Tuba Büyüküstün gibi dev isimleri geride bırakarak geçtiğimiz hafta zirveye oturmuştu.
02 Nis 2021 - 20:25 Ankara- Dizi Haberleri
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.