Dizi Dünyasında Neler Oluyor? Arkaya Gelen Final Kararları! O Dizi De Bu Dalgaya Katıldı. Sayılı Günler Kaldı…
Son günlerde dizi dünyasında yaşanan hareketli dakikalar tüm dizi severleri heyecan ve merak içinde bırakıyor. Dizilerin birbiri ardına verdiği radikal kararlar her dizi izleyicisini tetikte tutuyor. Dizilerden art arda gelen final kararları ve yeni sezon adımları, dizi severleri bazen endişelendirirken bazen de sevindiriyor. Ancak bu kez üzücü bir final kararı dizi severlerde buruk bir his yaşattı.
Sevilen dizide kaydedilen son gelişme izleyicisini derinden üzerken ömrünü tamamlaya çok az kalması çarpıcı bir etki yarattı. Sevilen dizi artık olmayacak. Birkaç bölüm daha seyircisiyle buluştuktan sonra veda edecek dizi herkesi derinden üzdü. Merak edilen dizi hakkında ise net bir tarih verildi.
Son olarak bir efsane haline gelen Çukur dizisin, mayıs ayı başında final kararı verdiği biliniyordu. Ancak dizide Aliço karakterine hayat veren Rıza Kocağolu, diziye yeni bölümlerin geldiğini ve sevilen dizinin mayıs ayı sonunda izleyicisine veda edeceğini duyurdu. Ömrüne sayılı günler kala Çukur dizisi hayranlarıyla kısa süre içinde vedalaşmaya hazırlanıyor. Fakat son gelen bilgilere göre sürpriz bir dizi daha final kararı aldı.
02 Nis 2021 - 20:56 Ankara- Dizi Haberleri
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.