Arka Sokaklar Dizisinde Öyle Bir Sahne Vardı Ki Tam 70 Baro Başkanından İdari Yaptırım Geldi. Efsane Dizi Büyük Tehlikede…

Yılların eskimeyen dizisi Arka Sokaklar 500 bölümü aşan hikayesiyle dizi dünyasındaki tahtını kimseye kaptırmıyor. Bu konudaki başarısı ile de sosyal medyada birçok espriye konu olan dizideki bir sahne baro başkanlarının dikkatinden kaçmadı. Yıllardır reyting rekorları ile istatistikleri alt üst eden dizi bu kez kritik bir sahne ile tehlikeye girdi.

O sahne üzerine harekete geçen baro başkanları hukuki süreci hemen başlattılar. Merak edilen sahnedeki o detay ise idari yaptırıma neden oldu. 583. Bölümünde gerçekleşen bir sahnede dikkatlerden kaçmayan bir detay vardı ki baro başkanları resmen çileden çıktı. Söz konusu sahnede baro başkanlarını tetikleyen öyle detaylar vardı ki bunu asla kabul etmediler.