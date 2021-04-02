Arka Sokaklar Dizisinde Öyle Bir Sahne Vardı Ki Tam 70 Baro Başkanından İdari Yaptırım Geldi. Efsane Dizi Büyük Tehlikede…
Yılların dizisi Arka sokaklarda öyle bir sahne yer aldı ki baro başkanlarını ayağa kaldırdı. Kanal D ekranlarında yayınlayan ve bir efsaneye dönüşen Arka Sokaklar dizisi bir sahnesinde avukatları ayağa kaldırdı. Yıllardır izlenen ve bu konuda rakip tanımayan Arka Sokaklar dizisi, bir sahnesi ile dikkatleri üzerine çekti. Sevilen dizide öyle bir sahne vardı ki baro başkanları bu sahneye dayanamadı, harekete geçti...
Yılların eskimeyen dizisi Arka Sokaklar 500 bölümü aşan hikayesiyle dizi dünyasındaki tahtını kimseye kaptırmıyor. Bu konudaki başarısı ile de sosyal medyada birçok espriye konu olan dizideki bir sahne baro başkanlarının dikkatinden kaçmadı. Yıllardır reyting rekorları ile istatistikleri alt üst eden dizi bu kez kritik bir sahne ile tehlikeye girdi.
O sahne üzerine harekete geçen baro başkanları hukuki süreci hemen başlattılar. Merak edilen sahnedeki o detay ise idari yaptırıma neden oldu. 583. Bölümünde gerçekleşen bir sahnede dikkatlerden kaçmayan bir detay vardı ki baro başkanları resmen çileden çıktı. Söz konusu sahnede baro başkanlarını tetikleyen öyle detaylar vardı ki bunu asla kabul etmediler.
02 Nis 2021 - 21:23 Ankara- Dizi Haberleri
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.