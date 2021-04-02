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- 02 Nis 2021 - 21:54 G: 02 Nis 2021 - 22:06

Doğduğun Ev Kaderindir Dizisine Arka Sokaklardan Jest! Öyle Bir Oyuncu Diziye Transfer Oldu Ki Seyirci Resmen Televizyonu Dondurdu.

Doğduğun Ev Kaderindir dizisine İbrahim Çelikkol’un ayrılığından sonra öyle bir isim katıldı ki görenler “Bu o mu” diyerek televizyonlarını dondurdular. Sevilen dizide Mehdi karakterine hayat veren İbrahim Çelikkol’un ayrılması ile dizi severler üzüntü içine girmişlerdi. Ancak öyle bir isim katıldı ki görenler ekrana yaklaşmaktan kendini alamadı.

Enver Yılmaz
Enver Yılmaz Tüm Haberleri

TV 8’de yayınlanan ve Çarşamba akşamlarına damgasını vuran Doğduğun Ev kaderindir dizisine katılan bir konuk izleyiciye büyük bir sürpriz yaşattı. Hiç kimsenin tahmin edemeyeceği bu flaş konuk ile Doğduğun Ev kaderindir dizisi seyircisini resmen ekrana kilitledi. 37. Bölümde diziden vurularak ayrılan İbrahim Çelikkol dizi severlerin yüreğini burkmuştu.

Ancak bu gelişmeden sonra dizinin kadrosuna öyle bir isim dahil edildi ki dizi severler hayretler içinde ekrana girdi. Geçmişten çıkıp gelen bu isim bir anda Zeynep ile karşılaştı ve hayatına öyle bir yerden dahil oldu ki, Zeynep’i bundan sonra başka bir hikaye bekliyor. Demet Özdemir’in başrol olarak hayat verdiği Zeynep karakteriyle buluşan bu isim herkesi şaşkınlık içine soktu.

02 Nis 2021 - 21:54 Ankara- Dizi Haberleri

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Doğduğun Ev Kaderindir Dizisine Arka Sokaklardan Jest! Öyle Bir Oyuncu Diziye Transfer Oldu Ki Seyirci Resmen Televizyonu Dondurdu. mask
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