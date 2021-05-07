Ankara İftar saati:Ankara'da İftar bugün saat kaçta? 7 Mayıs Ankara iftar ve sahur vakitleri
Ramazan ayı gelmesi ile birlikte vatandaşlar tarafından iftarın ne zaman açılacağı merak ediliyor. İmsakiyelerin yavaş yavaş hazırlandığı bu günlerde bakın 1 Mayıs 2021'de sahur ve iftar ne zaman yapılacak.
İslam aleminin en önemli ayı olan Ramazan için geri sayım başladı. İçinde bulunduğumuz Şaban ayının son bulması ile beraber Ramazan ayı başlayacak. İslam dininin kutsal kitabı olan Kuranı Kerim’in indirildiği Ramazan ayında her sene olduğu gibi oruçlar tutulacak.
Birlik ve beraberlik duygularının arttığı, keyifli Ramazan sofralarının kurulduğu on bir ayın sultanı için Müslümanlar hazırlık yapmaya başladı. İslam dininin en önemli ayının yaklaşması ile beraber ay boyunca sahur ve iftar saatlerinin nasıl olacağı da merak konusu oldu.
Ankara'da 7 Mayıs 2021 İftar Vakti Saat Kaçta?
Ankara · 7 Mayıs 2021 İftar Vakti saat: 19.56
7 Mayıs 2021 Sahur Vakti Ne Zaman?
Ankara · 7 Mayıs 2021 Sahur Vakti saat:03.56
07 May 2021 - 03:19 - Yaşam
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.