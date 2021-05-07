Ankara İftar saati:Ankara'da İftar bugün saat kaçta? 7 Mayıs Ankara iftar ve sahur vakitleri

İslam aleminin en önemli ayı olan Ramazan için geri sayım başladı. İçinde bulunduğumuz Şaban ayının son bulması ile beraber Ramazan ayı başlayacak. İslam dininin kutsal kitabı olan Kuranı Kerim’in indirildiği Ramazan ayında her sene olduğu gibi oruçlar tutulacak.

Birlik ve beraberlik duygularının arttığı, keyifli Ramazan sofralarının kurulduğu on bir ayın sultanı için Müslümanlar hazırlık yapmaya başladı. İslam dininin en önemli ayının yaklaşması ile beraber ay boyunca sahur ve iftar saatlerinin nasıl olacağı da merak konusu oldu.

Ankara'da 7 Mayıs 2021 İftar Vakti Saat Kaçta?

Ankara · 7 Mayıs 2021 İftar Vakti saat: 19.56

7 Mayıs 2021 Sahur Vakti Ne Zaman?

Ankara · 7 Mayıs 2021 Sahur Vakti saat:03.56