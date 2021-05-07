Haberler Ankara Haberler Ankara
- 07 May 2021 - 03:19

Ankara İftar saati:Ankara'da İftar bugün saat kaçta? 7 Mayıs Ankara iftar ve sahur vakitleri

Ramazan ayı gelmesi ile birlikte vatandaşlar tarafından iftarın ne zaman açılacağı merak ediliyor. İmsakiyelerin yavaş yavaş hazırlandığı bu günlerde bakın 1 Mayıs 2021'de sahur ve iftar ne zaman yapılacak.

Ali Kurt
Ali Kurt Tüm Haberleri

İslam aleminin en önemli ayı olan Ramazan için geri sayım başladı. İçinde bulunduğumuz Şaban ayının son bulması ile beraber Ramazan ayı başlayacak. İslam dininin kutsal kitabı olan Kuranı Kerim’in indirildiği Ramazan ayında her sene olduğu gibi oruçlar tutulacak.

Birlik ve beraberlik duygularının arttığı, keyifli Ramazan sofralarının kurulduğu on bir ayın sultanı için Müslümanlar hazırlık yapmaya başladı. İslam dininin en önemli ayının yaklaşması ile beraber ay boyunca sahur ve iftar saatlerinin nasıl olacağı da merak konusu oldu.

Ankara'da 7  Mayıs 2021 İftar Vakti Saat Kaçta?

Ankara · 7 Mayıs 2021 İftar Vakti saat: 19.56

7 Mayıs 2021 Sahur Vakti Ne Zaman?

Ankara · 7 Mayıs  2021 Sahur Vakti saat:03.56

07 May 2021 - 03:19 - Yaşam

# ANKARA HABERLERİ İLE İLİŞKİLİ:
6 Mayıs 2021 Ankara Elektrik Kesintisi! Ankara'da Elektrik Kesintisi Yaşanacak İlçeler!  Ankara'da Elektrik Ne Zaman Gelecek? mask
6 Mayıs 2021 Ankara Elektrik Kesintisi! Ankara'da Elektrik Kesintisi Yaşanacak İlçeler!  Ankara'da Elektrik Ne Zaman Gelecek?
ASKİ Ankara Su Kesintileri 6 Mayıs 2021 Ankara’da Sular Ne Zaman, Saat Kaçta Gelecek? İşte Ankara Su Kesintileri mask
ASKİ Ankara Su Kesintileri 6 Mayıs 2021 Ankara’da Sular Ne Zaman, Saat Kaçta Gelecek? İşte Ankara Su Kesintileri
Ankara İftar saati:Ankara'da İftar bugün saat kaçta? 6 Mayıs Ankara iftar ve sahur vakitleri mask
Ankara İftar saati:Ankara'da İftar bugün saat kaçta? 6 Mayıs Ankara iftar ve sahur vakitleri
5 Mayıs 2021 Ankara Elektrik Kesintisi! Ankara'da Elektrik Kesintisi Yaşanacak İlçeler!  Ankara'da Elektrik Ne Zaman Gelecek? mask
5 Mayıs 2021 Ankara Elektrik Kesintisi! Ankara'da Elektrik Kesintisi Yaşanacak İlçeler!  Ankara'da Elektrik Ne Zaman Gelecek?
Ankara İftar saati:Ankara'da İftar bugün saat kaçta? 5 Mayıs Ankara iftar ve sahur vakitleri mask
Ankara İftar saati:Ankara'da İftar bugün saat kaçta? 5 Mayıs Ankara iftar ve sahur vakitleri
4 Mayıs 2021 Ankara Elektrik Kesintisi! Ankara'da Elektrik Kesintisi Yaşanacak İlçeler!  Ankara'da Elektrik Ne Zaman Gelecek? mask
4 Mayıs 2021 Ankara Elektrik Kesintisi! Ankara'da Elektrik Kesintisi Yaşanacak İlçeler!  Ankara'da Elektrik Ne Zaman Gelecek?
ASKİ Ankara Su Kesintileri 4 Mayıs 2021 Ankara’da Sular Ne Zaman, Saat Kaçta Gelecek? İşte Ankara Su Kesintileri mask
ASKİ Ankara Su Kesintileri 4 Mayıs 2021 Ankara’da Sular Ne Zaman, Saat Kaçta Gelecek? İşte Ankara Su Kesintileri
Ankara İftar saati:Ankara'da İftar bugün saat kaçta? 4 Mayıs Ankara iftar ve sahur vakitleri mask
Ankara İftar saati:Ankara'da İftar bugün saat kaçta? 4 Mayıs Ankara iftar ve sahur vakitleri
3 Mayıs 2021 Ankara Elektrik Kesintisi! Ankara'da Elektrik Kesintisi Yaşanacak İlçeler!  Ankara'da Elektrik Ne Zaman Gelecek? mask
3 Mayıs 2021 Ankara Elektrik Kesintisi! Ankara'da Elektrik Kesintisi Yaşanacak İlçeler!  Ankara'da Elektrik Ne Zaman Gelecek?
ASKİ Ankara Su Kesintileri 3 Mayıs 2021 Ankara’da Sular Ne Zaman, Saat Kaçta Gelecek? İşte Ankara Su Kesintileri mask
ASKİ Ankara Su Kesintileri 3 Mayıs 2021 Ankara’da Sular Ne Zaman, Saat Kaçta Gelecek? İşte Ankara Su Kesintileri
göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.
Survivor Adası Resmen Parçalara Ayrıldı! Artık Yarışmacılar Bilincini Kaybetti, Önemli Olan Şey Yarışma Değil! Herkes Delirmiş Gibi... mask
Survivor Adası Resmen Parçalara Ayrıldı! Artık Yarışmacılar Bilincini Kaybetti, Önemli Olan Şey Yarışma Değil! Herkes Delirmiş Gibi...
Hande Erçel Çekti Sütyeni ve Şortunu, Instagram'ı Alevler İçerisine Atıp Tutuşturdu! Yok Böyle Bir Olay... Fahriye Evcen Öylece Kaldı! mask
Hande Erçel Çekti Sütyeni ve Şortunu, Instagram'ı Alevler İçerisine Atıp Tutuşturdu! Yok Böyle Bir Olay... Fahriye Evcen Öylece Kaldı!
Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz ve Kurtlar Vadisi Birleşiyor: Kurtlar Vadisi: Eşkıya! Bu İddia Türkiye'yi Ayaklandırır... Polat Alemdar! mask
Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz ve Kurtlar Vadisi Birleşiyor: Kurtlar Vadisi: Eşkıya! Bu İddia Türkiye'yi Ayaklandırır... Polat Alemdar!
İbo Show'da Tatlıses'ten Milyonları Hayrete Düşüren İtiraf! 3 Değil, 4 Değil Tam 5 Kez... "Yok Artık", "İmparator" mask
İbo Show'da Tatlıses'ten Milyonları Hayrete Düşüren İtiraf! 3 Değil, 4 Değil Tam 5 Kez... "Yok Artık", "İmparator"
Masumlar Apartmanı'nda Esat ve Gülşen Öpüştü, Seyirciler Krizden Krize Girdi! Bu Sahne; Milyonları Ayağa Kaldırdı... "Yeter Artık" Diye Bağırıyorlar! mask
Masumlar Apartmanı'nda Esat ve Gülşen Öpüştü, Seyirciler Krizden Krize Girdi! Bu Sahne; Milyonları Ayağa Kaldırdı... "Yeter Artık" Diye Bağırıyorlar!
Müge Anlı'nın Bu Halini Görenler Donup Kaldı! "Nereden Nereye...", "Evimizin Kızı Böyle Miymiş, Vay Be" Çalkalanıyor... mask
Müge Anlı'nın Bu Halini Görenler Donup Kaldı! "Nereden Nereye...", "Evimizin Kızı Böyle Miymiş, Vay Be" Çalkalanıyor...

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL
DMCA.com Protection Status