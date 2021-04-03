Esra Erol’da Skandal Olay! Erol Bile Canlı Yayında Şok Geçirdi! Yukacı Muammer’in Anlattıkları “Yok Artık” Dedirtti! Meğer İşin İç Yüzü…

Evli ve iki çocuk annesi olan Hamide D. İsimli kadının eltisi ile birlikte Muammer Ay isimli yufkacı dükkanı sahibine kaçmasıyla gelişen olayın arka planında ortaya çıkan gerçekler herkesi şaşkına çevirmeyi başarıyor. Art arda gelen skandal açıklamalar ile herkesi sessizliğe boğan olayda son ortaya çıkan gerçekler ise inanılır gibi değil.

Sosyal medyada en çok konuşulan isimlerden biri haline gelen Muammer Ay, programda ilk kez konuştu. Yaptığı açıklamaları ile gündeme bomba etkisi yapan yufkacı Muammer Ay, herkesin adeta kanını dondurdu. Esra Erol programında canlı yayına telefon ile bağlanan Muammer Ay, Hamide D. ve eltisinin kendisine nasıl kaçtıklarını anlatması üzerine stüdyodaki ve ekran başındaki seyirciler şaşkınlık yaşadı.