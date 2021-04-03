Haberler Ankara Haberler Ankara
- 03 Nis 2021 - 12:58 G: 03 Nis 2021 - 13:22

Esra Erol’da Skandal Olay! Erol Bile Canlı Yayında Şok Geçirdi! Yukacı Muammer’in Anlattıkları “Yok Artık” Dedirtti! Meğer İşin İç Yüzü…

Esra Erol programında yaşanan son olayın sırları bitmiyor. Tüm Türkiye’nin dikkatini çeken ‘Yufkacı Muammer’ olarak bilinen olay, sosyal medyada ve haberlerde sürekli konu oluyor. Esra Erol programında Hamide D. Adında bir kadın ve aynı ismi taşıyan eltisinin yufkacı dükkanı olan Muammer Ay’a kaçtığı olay, tüm magazin gündemini sarsmayı başarıyor.

Enver Yılmaz
Enver Yılmaz Tüm Haberleri

Evli ve iki çocuk annesi olan Hamide D. İsimli kadının eltisi ile birlikte Muammer Ay isimli yufkacı dükkanı sahibine kaçmasıyla gelişen olayın arka planında ortaya çıkan gerçekler herkesi şaşkına çevirmeyi başarıyor. Art arda gelen skandal açıklamalar ile herkesi sessizliğe boğan olayda son ortaya çıkan gerçekler ise inanılır gibi değil.

Sosyal medyada en çok konuşulan isimlerden biri haline gelen Muammer Ay, programda ilk kez konuştu. Yaptığı açıklamaları ile gündeme bomba etkisi yapan yufkacı Muammer Ay, herkesin adeta kanını dondurdu. Esra Erol programında canlı yayına telefon ile bağlanan Muammer Ay, Hamide D. ve eltisinin kendisine nasıl kaçtıklarını anlatması üzerine stüdyodaki ve ekran başındaki seyirciler şaşkınlık yaşadı.

03 Nis 2021 - 12:58 Ankara- Dizi Haberleri

# ESRA EROL HABERLERİ İLE İLİŞKİLİ:
Esra Erol’da Bugün Tamamı Tek Parça 2 Nisan 2021 Cuma ATV Canlı İzle! mask
Esra Erol’da Bugün Tamamı Tek Parça 2 Nisan 2021 Cuma ATV Canlı İzle!
Esra Erol’da Bugün Tamamı Tek Parça 1 Nisan 2021 Perşembe ATV Canlı İzle! mask
Esra Erol’da Bugün Tamamı Tek Parça 1 Nisan 2021 Perşembe ATV Canlı İzle!
Müge Anlı ve Esra Erol Neredeyse Birleşiyordu! Konular Farklı Ama Kişiler 'Aynı'! "Zeynep Ergül Hapisteyse Bu Kim?" mask
Müge Anlı ve Esra Erol Neredeyse Birleşiyordu! Konular Farklı Ama Kişiler 'Aynı'! "Zeynep Ergül Hapisteyse Bu Kim?"
Esra Erol’da Ahlaksız Teklif! Esra Erol Bile Sinirden Sesini Yükseltti! Rezalet Olay, Ağızları Açık Bıraktı! Tam Tamına 535 Bin Lira… mask
Esra Erol’da Ahlaksız Teklif! Esra Erol Bile Sinirden Sesini Yükseltti! Rezalet Olay, Ağızları Açık Bıraktı! Tam Tamına 535 Bin Lira…
Esra Erol’da Bugün Tamamı Tek Parça 31 Mart 2021 Çarşamba ATV Canlı İzle! mask
Esra Erol’da Bugün Tamamı Tek Parça 31 Mart 2021 Çarşamba ATV Canlı İzle!
Esra Erol’da Bugün Tamamı Tek Parça 30 Mart 2021 Salı ATV Canlı İzle! mask
Esra Erol’da Bugün Tamamı Tek Parça 30 Mart 2021 Salı ATV Canlı İzle!
Esra Erol Bir Bakış Attı, Hayranlarını Tekrar Kendine Hayran Etti! Adeta Şıklık Öyle Olmaz Böyle Olur Dedi! "Türkiye'nin En Güzel Kadını!" mask
Esra Erol Bir Bakış Attı, Hayranlarını Tekrar Kendine Hayran Etti! Adeta Şıklık Öyle Olmaz Böyle Olur Dedi! "Türkiye'nin En Güzel Kadını!"
Esra Erol’da İşin İçine Büyü, Sihir Girdi! İki Elti Bir Olup Yufkacıya Kaçmıştı, Tüm Detaylar Ortaya Çıktı! Meğer Büyük ve Küçük Hamide… mask
Esra Erol’da İşin İçine Büyü, Sihir Girdi! İki Elti Bir Olup Yufkacıya Kaçmıştı, Tüm Detaylar Ortaya Çıktı! Meğer Büyük ve Küçük Hamide…
Esra Erol’da Bugün Tamamı Tek Parça 29 Mart 2021 Pazartesi ATV Canlı İzle! mask
Esra Erol’da Bugün Tamamı Tek Parça 29 Mart 2021 Pazartesi ATV Canlı İzle!
Esra Erol’da Küfür Şoku! Canlı Yayındayız Demediler, Ağızlarına Sahip Çıkamadılar! Her Şey Sadece 10 Saniyede Gerçekleşti… mask
Esra Erol’da Küfür Şoku! Canlı Yayındayız Demediler, Ağızlarına Sahip Çıkamadılar! Her Şey Sadece 10 Saniyede Gerçekleşti…
göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.
"Çok Yüksek Riskli" Ankara'da Sokağa Çıkma Kısıtlaması Nedeniyle Sokaklar Boş Kaldı! mask
"Çok Yüksek Riskli" Ankara'da Sokağa Çıkma Kısıtlaması Nedeniyle Sokaklar Boş Kaldı!
Çankaya belediyesinden sanatçılara destek mask
Çankaya belediyesinden sanatçılara destek
Akciğere Zarar Vermesi Nedeniyle Bu Maskelerin Satışı Yasaklandı! mask
Akciğere Zarar Vermesi Nedeniyle Bu Maskelerin Satışı Yasaklandı!
Sincan Belediyesi Otizme Mavi Işık Yaktı mask
Sincan Belediyesi Otizme Mavi Işık Yaktı
Keçiören Yükseltepe'ye Mehmet Doğan kütüphanesi açıldı mask
Keçiören Yükseltepe'ye Mehmet Doğan kütüphanesi açıldı
Şeyma Subaşı'ya Kötü Haber! Artık Her Ay 125 Bin Lira Alamayacak! Eğer Onu Yaparsa, Acun'la Tüm Bağları Kopacak... mask
Şeyma Subaşı'ya Kötü Haber! Artık Her Ay 125 Bin Lira Alamayacak! Eğer Onu Yaparsa, Acun'la Tüm Bağları Kopacak...

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL