Esra Erol’da Skandal Olay! Erol Bile Canlı Yayında Şok Geçirdi! Yukacı Muammer’in Anlattıkları “Yok Artık” Dedirtti! Meğer İşin İç Yüzü…
Esra Erol programında yaşanan son olayın sırları bitmiyor. Tüm Türkiye’nin dikkatini çeken ‘Yufkacı Muammer’ olarak bilinen olay, sosyal medyada ve haberlerde sürekli konu oluyor. Esra Erol programında Hamide D. Adında bir kadın ve aynı ismi taşıyan eltisinin yufkacı dükkanı olan Muammer Ay’a kaçtığı olay, tüm magazin gündemini sarsmayı başarıyor.
Evli ve iki çocuk annesi olan Hamide D. İsimli kadının eltisi ile birlikte Muammer Ay isimli yufkacı dükkanı sahibine kaçmasıyla gelişen olayın arka planında ortaya çıkan gerçekler herkesi şaşkına çevirmeyi başarıyor. Art arda gelen skandal açıklamalar ile herkesi sessizliğe boğan olayda son ortaya çıkan gerçekler ise inanılır gibi değil.
Sosyal medyada en çok konuşulan isimlerden biri haline gelen Muammer Ay, programda ilk kez konuştu. Yaptığı açıklamaları ile gündeme bomba etkisi yapan yufkacı Muammer Ay, herkesin adeta kanını dondurdu. Esra Erol programında canlı yayına telefon ile bağlanan Muammer Ay, Hamide D. ve eltisinin kendisine nasıl kaçtıklarını anlatması üzerine stüdyodaki ve ekran başındaki seyirciler şaşkınlık yaşadı.
03 Nis 2021 - 12:58 Ankara- Dizi Haberleri
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.