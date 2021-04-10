A101 Ramazan kolisi fiyatları 2021! A101 Ramazan paketi ne kadar? 2021 A101 Ramazan Paketinde Neler Var?

Mübarek Ramazan ayının yaklaşması ile beraber Müslüman camiasında hazırlıklar başladı. İslam aleminin her sene heyecanla beklediği Ramazan ayı bu sene 13 nisan tarihinde başlayacak. Müslümanların tüm günahlardan uzak duracağı, oruçların tutulacağı ve duaların edileceği Ramazan ayında birlik ve beraberlik duyguları oluşacak. Müslüman alemi bu mübarek ayda ihtiyaç sahiplerine yardım edecek, lezzetli ve keyifli Ramazan sofraları kurulacak. Ramazan ayının vazgeçilmezi olan Ramazan kolilerini satışı da başladı. Ramazan ayı için geri sayımın başladığı bugünlerde Müslümanlar süpermarketlerin Ramazan kolilerini araştırmaya başladı.

Ramazan Kolisi içerisinde bulunan ürünler ve fiyatlar: 119,50 TL

Nohut Koçbaşı 1000 G Yöremce (1 Adet)

Ayçiçek Yağı 1 L Vera (1 Adet)

Pirinç Osmancık 2500 G Ovadan (1 Adet)

Mercimek Kırmızı Top Tane 1000 G Yöremce (1 Adet)

Bulgur Pilavlık 1000 G Yöremce (1 Adet)

Çay Filiz 500 G Karadem (1 Adet)

Şeker Küp 1000 G Petek (1 Adet)

Salça Domates 28-30 Brix 830 G Doğuş (1 Adet)

Makarna İnce Uzun 500 G Bendo (2 Adet)

Çorba Mercimek 72 G Ustasından (1 Adet)

Zeytin Yeşil Çizik S-Xs 400 G Zeo (1 Adet)

Helva Sade 500 G Hun (1 Adet)

Kakaolu Fındık Krm 500 G Çokokrem (1 Adet)

Kahve Türk 100 G Keyfe (1 Adet)

Tuz Tuzluklu 500 G Billur (1 Adet)

Puding Kakaolu 150 G Dorbi (1 Adet)

Baharat Pul Biber 250 G Diyar (1 Adet)

Baharat Karabiber 150 G Diyar (1 Adet)

Baharat Nane 150 G Diyar (1 Adet)