BİM Ramazan kolisi fiyatları 2021! BİM Ramazan paketi ne kadar? 2021 BİM Ramazan Paketinde Neler Var?

Bin aydan daha hayırlı kabul edilen Ramazan ayı yaklaşmaya başladı. Diyanet İşleri Başkanlığı bu sene Ramazan ayının 13 nisan tarihinde başlayacağını açıkladı. Ramazan ayı için geri sayımın başlaması ile beraber Müslüman camiası da heyecanlı bir bekleyiş içine girdi.

Her sene olduğu gibi günahlardan uzak durulacak ve oruç tutulacak olan Ramazan ayının yaklaşması ile beraber marketlerin Ramazan kolileri de merak konusu oldu. Kalabalık iftar sofralarında lezzetli yemeklerin yeneceği Ramazan ayında kendi evlerine ya da ihtiyaç sahiplerine Ramazan kolisi almak isteyen Müslümanlar süper markerlerin Ramazan ayına özel kampanyalarını araştırıyor. Ramazan ayında BİM’in sunacağı Ramazan kolisi de merak edildi.