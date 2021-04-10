BİM Ramazan kolisi fiyatları 2021! BİM Ramazan paketi ne kadar? 2021 BİM Ramazan Paketinde Neler Var?
Ramazan Koli satışlarında Bim rakiplerinin gerisinde kalmak istemiyor. Rakiplerinin hazırladığı Ramazan Kolilerine alternatif paketleri hazırlayan BİM kolileri satışa çıkarmaya başladı. İşte detaylar...
Bin aydan daha hayırlı kabul edilen Ramazan ayı yaklaşmaya başladı. Diyanet İşleri Başkanlığı bu sene Ramazan ayının 13 nisan tarihinde başlayacağını açıkladı. Ramazan ayı için geri sayımın başlaması ile beraber Müslüman camiası da heyecanlı bir bekleyiş içine girdi.
Her sene olduğu gibi günahlardan uzak durulacak ve oruç tutulacak olan Ramazan ayının yaklaşması ile beraber marketlerin Ramazan kolileri de merak konusu oldu. Kalabalık iftar sofralarında lezzetli yemeklerin yeneceği Ramazan ayında kendi evlerine ya da ihtiyaç sahiplerine Ramazan kolisi almak isteyen Müslümanlar süper markerlerin Ramazan ayına özel kampanyalarını araştırıyor. Ramazan ayında BİM’in sunacağı Ramazan kolisi de merak edildi.
10 Nis 2021 - 20:56 - Yaşam
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Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.