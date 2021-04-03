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- 03 Nis 2021 - 16:24 G: 03 Nis 2021 - 16:26

Afrika'da Kovid-19 Vaka Sayısı Artmaya Devam Ediyor! Toplam Vaka 4 Milyon 276 Bini Geçti!

Afrika'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakası sayısı 4 milyon 287 bini geçti ve 113 bin 703 kişi ise yaşamını yitirdi.

Emre Okur
Emre Okur Tüm Haberleri

Kovid-19 verilerinin derlendiği "Worldometers" internet sitesine göre, Kovid-19 nedeniyle kıtada 113 bin 703 kişi yaşamını yitirdi.

Vaka sayısının 4 milyon 287 bin 320'ye ulaştığı kıtada, iyileşenlerin sayısı 3 milyon 844 bin 402'ye çıktı. Kıtada en fazla vaka Güney Afrika Cumhuriyeti, Fas, Tunus, Etiyopya, Mısır ve Nijerya'da tespit edildi. Virüse bağlı en fazla ölüm ise Güney Afrika Cumhuriyeti ve Mısır'da kayıtlara geçti.

Üçüncü dalga uyarısı

Afrika Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi dün hükümetlere Kovid-19 salgınında kıtanın üçüncü dalgaya doğru ilerlediği uyarısında bulunmuştu. Kovid-19 Aşıları Küresel Erişim Programı (COVAX) kapsamında şimdiye kadar Afrika'da 45'ten fazla ülkeye Kovid-19 aşısı gönderildi.

03 Nis 2021 - 16:24 AA - Sağlık

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