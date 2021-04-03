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- 03 Nis 2021 - 16:18 G: 03 Nis 2021 - 16:31

Acun Ilıcalı’dan Survivor Çağrı’ya Şok Darbe! Diskalifiye Olması An Meselesi, Son Uyarısını Yapmıştı! Bardağı Taşıran Son Damla…

Survivor 2021 yine gündeme bomba gibi düştü. Bu kez Acun Ilıcalı müdahale etti. Ekranların en çok izlenen programlarından olan Survivor, yeni bölümde öyle bir sahne vardı ki Acun Ilıcalı kendini tutamadı. Survivor 2021 tüm heyecanıyla devam ederken arka planda ise depremler oluyor. Yarışmacıların Survivor olabilmek için kıyasıya bir mücadele gösterdiği yarışmada bu kez inanılmaz bir tartışma yaşandı.

Enver Yılmaz
Enver Yılmaz Tüm Haberleri

Yeni yayınlanan tanıtım ile tüm dikkatleri üzerine çeken Survivor 2021, bu kez yarışa dışından bir tartışma ile gündemi sarstı. Yarışmacıları market ödül oyunu için bir ayara getiren parkurda nefes kesen mücadeleler dikkat çekti. Kıran kırana devam eden bu yarışma ekran başındaki seyirciye şimdiden yeni bölümü bekletmeye başladı.

Survivor 2021’de ödül oyunu sonrasında ise yarışmacılar dokunulmazlık oyunu için bir araya geldiler. Bu esnada ortaya öyle bir tartışma çıktı ki izleyiciler hayretlerin içinde izlediği bu tartışmaya Acun Ilıcalı da dahil oldu. Survivor 2021 yarışmasında son gerçekleşen konsey ile adaya veda eden isim Öykü olmuştu.

03 Nis 2021 - 16:18 Ankara- Survivor 2021

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