Savaşçı Dizisinin Yayın Tarihi Sonunda Ortaya Çıktı! FOX TV Harekete Geçti, Hamlesini Yaptı! Diğer Diziler ‘Pat Pat’ Final Yapacak…

FOX TV ekranlarının her günü bir diziyle dolu olduğu için Savaşçı dizisini yayına alamıyor. Bir dizisinin gözden çıkarması gerekiyor ki; Savaşçı dizisi ekranlara gelebilsin. Baraj dizisinin finaliyle birlikte Savaşçı dizisi de can kazanacak. İki aydır fragmanları yayınlanan Savaşçı dizisinde sık sık 'Yakında' ibaresi yer alıyordu fakat dizinin yayına girecek bir günü yoktu.

Berk Oktay, Gaye Turgut Evin gibi isimlerin diziden ayrılışı ise dizinin final yapma ihtimalini güçlendirmişti ama dizi adeta küllerinden yeniden doğdu. Kadrosuna; Tamer Karadağlı, Anıl Tetik, Ediz Hun gibi isimleri kadrosuna kattı ve yeni fragmanlarını yayınlamaya başladı. Dizinin ilk beş bölümü çekildi fakat FOX TV tarafından çekimlerin yayınlanmasına izin verilmiyor.