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- 03 Nis 2021 - 15:58 G: 03 Nis 2021 - 17:01

Savaşçı Dizisinin Yayın Tarihi Sonunda Ortaya Çıktı! FOX TV Harekete Geçti, Hamlesini Yaptı! Diğer Diziler ‘Pat Pat’ Final Yapacak…

FOX TV ekranlarının en sevilen dizileri arasında yerini alan Savaşçı dizisi uzun bir süredir ekranlara gelmiyor. 99. Bölümden sonra bir anda ortadan kaybolan dizi arkasında soru işaretlerini bırakmıştı. Fakat çıkan gerçekle birlikte dizinin yayın tarihi açıklanmış oldu. İşte tüm detaylar...

Enver Yılmaz
Enver Yılmaz Tüm Haberleri

FOX TV ekranlarının her günü bir diziyle dolu olduğu için Savaşçı dizisini yayına alamıyor. Bir dizisinin gözden çıkarması gerekiyor ki; Savaşçı dizisi ekranlara gelebilsin. Baraj dizisinin finaliyle birlikte Savaşçı dizisi de can kazanacak. İki aydır fragmanları yayınlanan Savaşçı dizisinde sık sık 'Yakında' ibaresi yer alıyordu fakat dizinin yayına girecek bir günü yoktu. 

Berk Oktay, Gaye Turgut Evin gibi isimlerin diziden ayrılışı ise dizinin final yapma ihtimalini güçlendirmişti ama dizi adeta küllerinden yeniden doğdu. Kadrosuna; Tamer Karadağlı, Anıl Tetik, Ediz Hun gibi isimleri kadrosuna kattı ve yeni fragmanlarını yayınlamaya başladı. Dizinin ilk beş bölümü çekildi fakat FOX TV tarafından çekimlerin yayınlanmasına izin verilmiyor.

03 Nis 2021 - 15:58 Ankara- Dizi Haberleri

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