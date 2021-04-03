Yerköy ve Çiçekdağı ilçelerindeKovid-19 tedbirleri ! Birinde kısıtlama var, diğerinde yok...
Sınırları yol ile ayrılan komşu iki ilçede farklı Kovid-19 tedbirleri uygulanıyor
Sınırlarından geçen yolun ayırdığı Yozgat'ın Yerköy ve Kırşehir'in Çiçekdağı ilçelerinde, farklı yeni tip koronavirüs ( Kovid-19) tedbirleri dikkati çekiyor.
Kovid-19 risk haritasında "çok yüksek riskli iller" arasında bulunan Yozgat'ın Yerköy ilçesinde hafta sonu sokağa çıkma kısıtlaması uygulanırken, "yüksek riskli iller" arasındaki Kırşehir'in Çiçekdağı ilçesinde ise kısıtlamaya gidilmedi.
İç içe geçmiş şekilde yaşam sürdürülen komşu ilçelerden Çiçekdağı'da vatandaşlar sokakta gezebilirken, birkaç adım ötesindeki Yerköy'de ise kısıtlama nedeniyle vatandaşlar hafta sonunu evlerinde geçiriyor.
Çiçekdağı'da yaşayan Mehmet Sarı, iki ilçe arasındaki farklı tedbirlerin çok ilginç olduğunu belirterek, "Ben ve arkadaşlarım burada oturmaktayız. Kırşehir koronavirüs haritasında turuncu renkte. Bizler sokağa çıkma kısıtlamasından etkilenmiyoruz. Aramızı sadece bir yolun ayırdığı Yerköy ilçesinde sokağa çıkma yasağı bulunmaktadır. Biz durumdan çok memnunuz ama bu bizlerin garibine gidiyor. İnşallah bu zor günler geçecektir. Allah vatanımıza milletimize sağlık sıhhat versin." dedi.
Mahalle sakinlerinden Kazım Canpolat ise kendilerinin kısıtlamadan etkilenmediklerini ama birkaç adım mesafede olan Yerköy'de ikamet eden akrabalarının sokağa çıkamadığını belirtti.
03 Nis 2021 - 20:04 AA - Sağlık
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.