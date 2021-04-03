Haberler Ankara Haberler Ankara
- 03 Nis 2021 - 20:04 G: 03 Nis 2021 - 20:05

Yerköy ve Çiçekdağı ilçelerindeKovid-19 tedbirleri ! Birinde kısıtlama var, diğerinde yok...

Sınırları yol ile ayrılan komşu iki ilçede farklı Kovid-19 tedbirleri uygulanıyor

Sınırlarından geçen yolun ayırdığı Yozgat'ın Yerköy ve Kırşehir'in Çiçekdağı ilçelerinde, farklı yeni tip koronavirüs ( Kovid-19) tedbirleri dikkati çekiyor.

Kovid-19 risk haritasında "çok yüksek riskli iller" arasında bulunan Yozgat'ın Yerköy ilçesinde hafta sonu sokağa çıkma kısıtlaması uygulanırken, "yüksek riskli iller" arasındaki Kırşehir'in Çiçekdağı ilçesinde ise kısıtlamaya gidilmedi.

İç içe geçmiş şekilde yaşam sürdürülen komşu ilçelerden Çiçekdağı'da vatandaşlar sokakta gezebilirken, birkaç adım ötesindeki Yerköy'de ise kısıtlama nedeniyle vatandaşlar hafta sonunu evlerinde geçiriyor.

Çiçekdağı'da yaşayan Mehmet Sarı, iki ilçe arasındaki farklı tedbirlerin çok ilginç olduğunu belirterek, "Ben ve arkadaşlarım burada oturmaktayız. Kırşehir koronavirüs haritasında turuncu renkte. Bizler sokağa çıkma kısıtlamasından etkilenmiyoruz. Aramızı sadece bir yolun ayırdığı Yerköy ilçesinde sokağa çıkma yasağı bulunmaktadır. Biz durumdan çok memnunuz ama bu bizlerin garibine gidiyor. İnşallah bu zor günler geçecektir. Allah vatanımıza milletimize sağlık sıhhat versin." dedi.

Mahalle sakinlerinden Kazım Canpolat ise kendilerinin kısıtlamadan etkilenmediklerini ama birkaç adım mesafede olan Yerköy'de ikamet eden akrabalarının sokağa çıkamadığını belirtti.

03 Nis 2021 - 20:04 AA - Sağlık

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.
Arka Sokaklar Dizisi Yayından Kaldırılıyor! RTÜK'e Binlerce Şikayet Sadece 24 Saat İçerisinde Geldi! Bardağı Taşıran Son Hamle Baro Başkanlığından Geldi... mask
Arka Sokaklar Dizisi Yayından Kaldırılıyor! RTÜK'e Binlerce Şikayet Sadece 24 Saat İçerisinde Geldi! Bardağı Taşıran Son Hamle Baro Başkanlığından Geldi...
Doğduğun Ev Kaderindir Dizisine Demet Özdemir Açıklık Getirdi! Öyle Bir Mesaj Yayınladı Ki, Görenler Şok İçerisinde Kaldı! "Bizim Hikayemiz Burada Bitti!" mask
Doğduğun Ev Kaderindir Dizisine Demet Özdemir Açıklık Getirdi! Öyle Bir Mesaj Yayınladı Ki, Görenler Şok İçerisinde Kaldı! "Bizim Hikayemiz Burada Bitti!"
Masterchef Yarışmasının İddialı İsminden Şok Değişim! Sadece 90 Günde Büyük Bir Değişim Yaşadı! Görenler 'Estetik' Diyor! Öyle Bir Hale Gelmiş Ki... mask
Masterchef Yarışmasının İddialı İsminden Şok Değişim! Sadece 90 Günde Büyük Bir Değişim Yaşadı! Görenler 'Estetik' Diyor! Öyle Bir Hale Gelmiş Ki...
Sadakatsiz Dizsine Yasak Elma Şoku! Ortak Bölüm Geliyor! Eda Ece ve Şevval Sam Yasak Elma Dizisinden Sadakatsiz Dizisine Giriş Yaptı! “Aman Allah’ım Neler Oluyor?” mask
Sadakatsiz Dizsine Yasak Elma Şoku! Ortak Bölüm Geliyor! Eda Ece ve Şevval Sam Yasak Elma Dizisinden Sadakatsiz Dizisine Giriş Yaptı! “Aman Allah’ım Neler Oluyor?”
Türk Kızılay, İdlib'de İnşasını Bitirdiği Briket Evlerin 784'üne Aileleri Yerleştirdi! mask
Türk Kızılay, İdlib'de İnşasını Bitirdiği Briket Evlerin 784'üne Aileleri Yerleştirdi!
THY Avrupa Ligi'nde Haftanın MVP'leri Belli Oldu! mask
THY Avrupa Ligi'nde Haftanın MVP'leri Belli Oldu!

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL