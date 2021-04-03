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- 03 Nis 2021 - 20:05 G: 03 Nis 2021 - 20:24

Fahriye Evcen Siyah Beyaz Fotoğrafıyla Instagram’ı Yaktı Tutuşturdu! 4 Kareyle Milyonları Ateşe Attı! “Ben Böyle Bir Güzellik Görmedim!”

Türkiye’nin en sevdiği kadın oyunculardan biri olan Fahriye Evcen güzelliyle akılları başlardan aldı. Sosyal medya hesabından paylaştığı bir karedeki dört fotoğrafı milyonlarca kişinin hayran kalmasına neden oldu. Paylaştığı fotoğrafta sütyeninin olmaması ise hayranlarının gözünden kaçmadı. Fiziğinin ve yüzünün güzelliyle sık sık gündeme gelen Evcen’in işte o paylaşımı…

Enver Yılmaz
Enver Yılmaz Tüm Haberleri

Çalıkuşu dizisinde göstermiş olduğu oyunculuk performansından dolayı adını tüm ülkelere duyurmuş olan Evcen’in sadece Türkiye’de hayran kitlesi yok. Araplar, Ruslar ve neredeyse tüm dünya ülkeleri sevilen oyuncuyu ilgiyle takip ediyor. Burak Özçivit ile olan evliliği ile de sosyal medyada adından sıkça söz ettiren Fahriye Ecven, bu kez paylaştığı fotoğraflar ile gündemi derinden sarstı.

Güzelliği ve dizilerde gösterdiği performans ile ilgi odağı olan Fahriye Evcen, bu kez sosyal medya hesabından paylaştığı cesaretli fotoğraflar ile herkesi büyülerken “Yok artık!” dedirtti. Ünlü oyuncu kişisel sosyal medya hesabında yer verdiği bu kareler ile sadece dakikalar içinde binlerce yorum ve beğeni alırken bu olay fotoğraflar, sosyal medyada binlerce kez yeniden paylaşıldı.

03 Nis 2021 - 20:05 Ankara- Magazin

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