Fahriye Evcen Siyah Beyaz Fotoğrafıyla Instagram’ı Yaktı Tutuşturdu! 4 Kareyle Milyonları Ateşe Attı! “Ben Böyle Bir Güzellik Görmedim!”

Çalıkuşu dizisinde göstermiş olduğu oyunculuk performansından dolayı adını tüm ülkelere duyurmuş olan Evcen’in sadece Türkiye’de hayran kitlesi yok. Araplar, Ruslar ve neredeyse tüm dünya ülkeleri sevilen oyuncuyu ilgiyle takip ediyor. Burak Özçivit ile olan evliliği ile de sosyal medyada adından sıkça söz ettiren Fahriye Ecven, bu kez paylaştığı fotoğraflar ile gündemi derinden sarstı.

Güzelliği ve dizilerde gösterdiği performans ile ilgi odağı olan Fahriye Evcen, bu kez sosyal medya hesabından paylaştığı cesaretli fotoğraflar ile herkesi büyülerken “Yok artık!” dedirtti. Ünlü oyuncu kişisel sosyal medya hesabında yer verdiği bu kareler ile sadece dakikalar içinde binlerce yorum ve beğeni alırken bu olay fotoğraflar, sosyal medyada binlerce kez yeniden paylaşıldı.