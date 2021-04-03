Aşkı Memnu Dizisi Yeniden Ekranlara Dönüyor! Kadrosu ve Yayın Tarihi Açıklandı! Milyonlarca Kişi Sevinçten Havalara Uçacak! İşte Tüm Bilgiler...

Efsane dizi Aşkı Memnu yeniden geliyor iddiası güçlenmeye devam ediyor. Bir döneme damgasını vuran ve o günden bu yana izlenmeye hala devam eden Aşkı Memnu dizisi yeniden ekranlara dönmenin hazırlığı içinde. Kanal D’nin bir dönem ortalığı kasıp kavuran dizisi, yeniden seyirci karşısındaki yerini alarak izleyenlere sürpriz yapmaya hazırlanıyor.

Halit Ziya Uşaklıgil tarafından kurgulanan hafızalardan silinmeyecek Aşkı Memnu romanından uyarlanan dizi, bomba gibi yeniden dönecek. Adnan Ziyagil, Behlül Haznedar, Bihter Ziyagil, Firdevs Yöreoğlu gibi akılardan silinmeyen isimlerle yeniden ekranları sallamaya gelen dizi, şimdiden milyonları heyecanlandırdı.