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- 03 Nis 2021 - 21:48 G: 03 Nis 2021 - 22:00

Aşkı Memnu Dizisi Yeniden Ekranlara Dönüyor! Kadrosu ve Yayın Tarihi Açıklandı! Milyonlarca Kişi Sevinçten Havalara Uçacak! İşte Tüm Bilgiler...

Türk televizyon tarihinde eşsiz bir konumda olan Aşkı Memnu dizisi yeniden seyirciyle buluşuyor. Reyting rekorlarını elinde tutan dizinin tekrar bölümleri bile şu an yayında olan birçok diziden daha fazla izleniyor. Kısa kesitleri ve alıntılanan fotoğrafları ile aşkı memnu dizisi, sosyal medyanın da vazgeçilmez konuları arasında.

Enver Yılmaz
Enver Yılmaz Tüm Haberleri

Efsane dizi Aşkı Memnu yeniden geliyor iddiası güçlenmeye devam ediyor. Bir döneme damgasını vuran ve o günden bu yana izlenmeye hala devam eden Aşkı Memnu dizisi yeniden ekranlara dönmenin hazırlığı içinde. Kanal D’nin bir dönem ortalığı kasıp kavuran dizisi, yeniden seyirci karşısındaki yerini alarak izleyenlere sürpriz yapmaya hazırlanıyor.

Halit Ziya Uşaklıgil tarafından kurgulanan hafızalardan silinmeyecek Aşkı Memnu romanından uyarlanan dizi, bomba gibi yeniden dönecek. Adnan Ziyagil, Behlül Haznedar, Bihter Ziyagil, Firdevs Yöreoğlu gibi akılardan silinmeyen isimlerle yeniden ekranları sallamaya gelen dizi, şimdiden milyonları heyecanlandırdı.

03 Nis 2021 - 21:48 Ankara- Dizi Haberleri

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