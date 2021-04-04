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- 04 Nis 2021 - 13:09 G: 04 Nis 2021 - 13:18

Kırmızı Oda Dizisinden Ayrıldığı Gibi Kendisini Değiştirdi! Önce Saçlar Sonra Kilolar! Binlerce Yorum Art Arda Geliyor!

Kırmızı Oda dizisine veda eden Aslıhan Gürbüz’ün son hali herkesi hayretler içinde bıraktı. Görenlerin adeta “Bu gerçek olmaz!” sözlerine neden olan ünlü oyuncu sosyal medyayı salladı. Sevilen diziden ayrılması ile herkesi derinden üzen Aslıhan Gürbüz, yeni imajı ile de tüm dikkatleri üzerine çekmeyi başardı.

Enver Yılmaz
Enver Yılmaz Tüm Haberleri

Kırmızı Oda dizisinde Kumru karakterinde gösterdiği performans ile beğenileri toplayan Aslıhan Gürbüz, yeni imajı ile de ilgi odağı oldu. Sevilen dizide Kumru karakterini canlandırmasıyla sosyal medyada ve dizi dünyasından adından sıkça söz ettiren Aslıhan Gürbüz’ün yeni hali görenlerde inanması güç bir etki yarattı.  Yeni hali ile sosyal medyanın gündemine bomba gibi bir giriş yapan Aslıhan Gürbüz herkeste sarsıcı bir etki yarattı.

Sosyal medya hesabından paylaştığı bir fotoğraf ile magazin gündemine bomba gibi bir giriş yapan Aslıhan Gürbüz’ün bu değişimine ise takipçileri inanamadı. Kişisel hesabından paylaştığı bu fotoğraf ile kısa süre içinde yüzlerce beğeni ve yorum alan bu fotoğrafta, Aslıhan Gürbüz’ün hayret verici değişimi ise gözlerden kaçmadı.

04 Nis 2021 - 13:09 Ankara- Magazin

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