Bir Zamanlar Çukurova Dizisinden Bir İsim Daha Ayrılıyor! Dizide Başrol Oynayacak Kimse Kalmadı! Büyük Şoka Hazır Olun!
Son dönemde dizilerden gelen şaşırtıcı final kararları ve başrol ayrılıkları dizi dünyasında deprem yaşatıyor. Bu duruma bir yenisi de Bir Zamanlar Çukurova’dan geldi. Bu kez diziyi kökten değiştirecek bir veda yaşandı. Bu ayrılık ile Bir Zamanlar Çukurova dizisi de tamamen değişmiş olacak. Diziye ana kadrodan bir ismin veda etmesi üzerine senaryoda da önemli değişiklikler olacak.
ATV ekranlarında yayınlanan ve çıktığı ilk günden bu yana geniş bir seyirci kitlesine ulaşmayı başaran Bir Zamanlar Çukurova dizisinden şok eden bir ayrılık yaşandı. Sevilen diziden son kaydedilen bir gelişme dizi severleri derinden üzecek.
Başrollerinde; Murat Ünalmış, Uğur Güneş, Hilal Altınbilek, Kerem Alışık, Bülent Polat, Melike İpek Yalova gibi önemli isimlerin yer aldığı Bir Zamanlar Çukurova dizisi sürpriz bir veda ile yankılanıyor. Her hafta reyting tablolarında da üst sıralarda yer alan dizi, sosyal medya üzerinden de büyük destek görüyor. Ancak bu ayrılık haberi ile seyircisini şaşırtan dizi, yeni bölümler ile bambaşka bir hikayeye geçecek.
04 Nis 2021 - 13:33 Ankara- Dizi Haberleri
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.