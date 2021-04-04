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- 04 Nis 2021 - 13:33 G: 04 Nis 2021 - 13:56

Bir Zamanlar Çukurova Dizisinden Bir İsim Daha Ayrılıyor! Dizide Başrol Oynayacak Kimse Kalmadı! Büyük Şoka Hazır Olun!

Son dönemde dizilerden gelen şaşırtıcı final kararları ve başrol ayrılıkları dizi dünyasında deprem yaşatıyor. Bu duruma bir yenisi de Bir Zamanlar Çukurova’dan geldi. Bu kez diziyi kökten değiştirecek bir veda yaşandı. Bu ayrılık ile Bir Zamanlar Çukurova dizisi de tamamen değişmiş olacak. Diziye ana kadrodan bir ismin veda etmesi üzerine senaryoda da önemli değişiklikler olacak.

Enver Yılmaz
Enver Yılmaz Tüm Haberleri

ATV ekranlarında yayınlanan ve çıktığı ilk günden bu yana geniş bir seyirci kitlesine ulaşmayı başaran Bir Zamanlar Çukurova dizisinden şok eden bir ayrılık yaşandı. Sevilen diziden son kaydedilen bir gelişme dizi severleri derinden üzecek.

Başrollerinde; Murat Ünalmış, Uğur Güneş, Hilal Altınbilek, Kerem Alışık, Bülent Polat, Melike İpek Yalova gibi önemli isimlerin yer aldığı Bir Zamanlar Çukurova dizisi sürpriz bir veda ile yankılanıyor. Her hafta reyting tablolarında da üst sıralarda yer alan dizi, sosyal medya üzerinden de büyük destek görüyor. Ancak bu ayrılık haberi ile seyircisini şaşırtan dizi, yeni bölümler ile bambaşka bir hikayeye geçecek.

04 Nis 2021 - 13:33 Ankara- Dizi Haberleri

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