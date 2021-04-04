Bir Zamanlar Çukurova Dizisinden Bir İsim Daha Ayrılıyor! Dizide Başrol Oynayacak Kimse Kalmadı! Büyük Şoka Hazır Olun!

ATV ekranlarında yayınlanan ve çıktığı ilk günden bu yana geniş bir seyirci kitlesine ulaşmayı başaran Bir Zamanlar Çukurova dizisinden şok eden bir ayrılık yaşandı. Sevilen diziden son kaydedilen bir gelişme dizi severleri derinden üzecek.

Başrollerinde; Murat Ünalmış, Uğur Güneş, Hilal Altınbilek, Kerem Alışık, Bülent Polat, Melike İpek Yalova gibi önemli isimlerin yer aldığı Bir Zamanlar Çukurova dizisi sürpriz bir veda ile yankılanıyor. Her hafta reyting tablolarında da üst sıralarda yer alan dizi, sosyal medya üzerinden de büyük destek görüyor. Ancak bu ayrılık haberi ile seyircisini şaşırtan dizi, yeni bölümler ile bambaşka bir hikayeye geçecek.