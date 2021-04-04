Masumiyet Dizisi Seyircinin Altını Üstüne Getirdi! Fragmanlar Bile Birbiriyle Çakıştı! "Bu Bölümde de Sinir Olacağız Belli!"

Çarşamba akşamları FOX TV’de izleyicisiyle buluşan Masumiyet dizisinde nefes kesen olaylar bu haftaya damga vuracak. Genç oyuncuların yanında; Hülya Avşar, Mehmet Aslantuğ ve Deniz Çakır gibi dev isimlerin yer aldığı dizinin yeni bölümünü seyirci resmen ayakta izleyecek. Yayınlanan fragman kısa süre içinde binlerce kez izlenirken sosyal medyada bu konuyla sallanmaya başladı.

Sevilen dizinin iple çekilen yeni bölümünden tanıtım geldi. Bu tanıtımın gelmesi ile birlikte seyirci heyecana boğulurken, dizide yaşanan o sahneler ise gerilimi daha da arttırdı. Henüz 6. Bölümü geride bırakan Masumiyet dizisi, şimdiden geniş bir izleyici kitlesini ulaşmış durumda. Başarılı oyunculukların yanında dizinin heyecan veren hikayesi de izleyenlerden tam not alıyor.