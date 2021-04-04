Masumiyet Dizisi Seyircinin Altını Üstüne Getirdi! Fragmanlar Bile Birbiriyle Çakıştı! "Bu Bölümde de Sinir Olacağız Belli!"
Masumiyet dizisinde skandal olaylar üst üste yaşanıyor. Sevilen dizinin yeni bölümünde bir biri ardına gelişen sürpriz olaylar tansiyonu yükseltiyor. Masumiyet dizisi bu hafta yeni bölümünde reytingleri alt üst edecek sahnelerle seyirci karşısına çıkmaya hazırlanıyor. Merakla beklenen yeni bölüm tanıtımının yayınlanmasıyla ortalık karıştı.
Çarşamba akşamları FOX TV’de izleyicisiyle buluşan Masumiyet dizisinde nefes kesen olaylar bu haftaya damga vuracak. Genç oyuncuların yanında; Hülya Avşar, Mehmet Aslantuğ ve Deniz Çakır gibi dev isimlerin yer aldığı dizinin yeni bölümünü seyirci resmen ayakta izleyecek. Yayınlanan fragman kısa süre içinde binlerce kez izlenirken sosyal medyada bu konuyla sallanmaya başladı.
Sevilen dizinin iple çekilen yeni bölümünden tanıtım geldi. Bu tanıtımın gelmesi ile birlikte seyirci heyecana boğulurken, dizide yaşanan o sahneler ise gerilimi daha da arttırdı. Henüz 6. Bölümü geride bırakan Masumiyet dizisi, şimdiden geniş bir izleyici kitlesini ulaşmış durumda. Başarılı oyunculukların yanında dizinin heyecan veren hikayesi de izleyenlerden tam not alıyor.
04 Nis 2021 - 15:46 Ankara- Dizi Haberleri
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.