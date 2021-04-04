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- 04 Nis 2021 - 16:44 G: 04 Nis 2021 - 17:01

Mehmet Ali Erbil'den Şok Aşk Açıklaması! İtiraf Niteliğinde Açıklama Yaptı! Perde Arkasını Duyanlar İnanmıyor! Meğer Mehmet Ali Erbil...

Ünlü Şovmen Mehmet Ali Erbil skandal bir açıklama yaptı. Uzun süredir ekranlarda olmayan ünlü isim çok çarpıcı açıklamalarda bulundu. Bir süredir tedavi gören ve televizyonlardan uzak kalan Mehmet Ali Erbil, inanılması güç gerçekleri ortaya çıkardı. Ekranların sevilen ismi Mehmet Ali Erbil, uzun zamandır hastalığı ile mücadele ediyordu.

Enver Yılmaz
Enver Yılmaz Tüm Haberleri

Ünlü şovmenin yaptığı açıklamalar, herkesi hayrete düşürdü. Sosyal medyayı sallayan bu açıklamalar ile Mehmet Ali Erbil, magazin gündemine bomba gibi düştü. Uzun süredir Kaçış Sendromu rahatsızlığı ile savaşan Mehmet Ali Erbil, son günlerin en çok konuşulan isimleri arasında. Hastaneden ayrıldıktan sonra verdiği röportajlar ve yaptığı flaş açıklamalar ile adından sıkça söz ettiren Mehmet Ali Erbil, son yaptığı açıklamalar ile herkeste şok etkisi yarattı.

Ekranların ünlü ismi Mehmet Ali Erbil, son zamanlarda magazin dünyasının gözde isimleri arasında yer alıyor. Son yaptığı açıklamalarda sağlık durumu ve aşk hayatı hakkında önemli gelişmeleri paylaşan Erbil, resmen depreme yol açtı. Sosyal medya üzerinden başlayan bir ilişkisi hakkında inanılmaz açıklamalar yapan şovmen ağızları açık bıraktı.

04 Nis 2021 - 16:44 Ankara- Magazin

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