Survivor’da Çıkan Aşk İddialarına Başrolden Açıklama Geldi! Poyraz’la Adı Anılınca Taş Üstüne Taş Bırakmadı! Meğer İşin Aslı Çok Farklıymış! Neler Oluyor?
TV8 ekranlarının yükselen yıldızı Survivor yarışmasında dün akşam ekranlara gelen bölüm geceye damgasını vurmuştu. Aleyna Kalaycıoğlu, Poyraz ile arasının bozulmasını nedenin Sancakay olduğunu iddia ederek, çok farklı bir açıklama yapmıştı. Şimdi olayların başrolü olan Sancakay, Survivor Panaroma Hafta Sonu programına katılarak konuya açıklık getirdi.
61. Bölümüyle ekranlara gelen Survivor yarışmasında Aleyna Kalaycıoğlu; “Bana Sancakay ben Poyraz’dan hoşlanıyorum sende Emin’i al” sözlerini dile getirerek adayı adeta karıştırmıştı. Bunun yanında Poyraz çıkan iddiaya karşılık olarak “Ben aşk adasına gelmedim” yorumunu yapmıştı. Acun Ilıcalı’nın “Neden aranızda sorun var?” sorusunun üzerine Aleyna Kalaycıoğlu açıklamalarıyla şok etkisi yarattı.
Acun Ilıcalı’nın sorusuna “Bizim elemelerde Poyraz’la bir sorunumuz yoktu. Fakat Sancakay’dan sonra her şey değişti” sözlerini dile getirdi. Bu açıklamasının hemen yanında Sancakay, Poyraz'dan hoşlanıyordu. Kendisi söyledi. Bu yüzden beni potansiyel tehlike olarak gördü ve aramızı bozdu” sözlerini de yer vererek adadaki herkesin şok olmasına neden oldu.
04 Nis 2021 - 16:57 Ankara- Survivor 2021
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.