Esra Erol'da Bir Evlilik Vahşeti Daha! Çocuklarını Elinin Tersiyle İtti, Başka Kocaya Kaçtı! Canlı Yayında Açıklamaları Şok Etti...
Esra Erol programında yine akıllardan kolay kolay silinmeyecek bir olay yaşandı. Skandal gerçeklerin açığa çıktığı programda bu kez bir çiftin hikayesi herkesin ağzını açtık bıraktı. Çarpıcı ilişkilerin adeta havada uçtuğu bu bölümde bütün olaylar birbirine girdi. Canlı yayında, yapılan açıklamalar nefesleri keserken Esra Erol programı bu haftaya damgasını vurdu.
Esra Erol’da bu bölümü damgasını vuran olaylardan bir tanesi de Muammer Bey ve Gülhan Hanım oldu. İkilinin tüm sırları canlı yayında açığa çıkarken, Muammer bey gözyaşlarına hakim olamadı. Canlı yayında gerçekler ile yüzleşen Muammer Bey boyunu büküp ağladı. Gülhan’ım sözleri ise stüdyoyu sessizliğe boğdu.
Esra Erol son bölümde Gülhan Hanım ve resmi nikahlı eşi olan Muammer Bey katıldı. Canlı yayında büyük yüzleşme sahnesi yaşanırken ortaya çıkan itiraflar ise herkeste sarsıcı bir etki bıraktı. Esra Erol Canlı yayında bir araya gelen ikilinin söyledikleri herkesi şaşkına çevirirken Muammer Bey de gözyaşları için de kaldı.
04 Nis 2021 - 17:39 Ankara- Dizi Haberleri
Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın.
Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.