Esra Erol'da Bir Evlilik Vahşeti Daha! Çocuklarını Elinin Tersiyle İtti, Başka Kocaya Kaçtı! Canlı Yayında Açıklamaları Şok Etti...

Esra Erol’da bu bölümü damgasını vuran olaylardan bir tanesi de Muammer Bey ve Gülhan Hanım oldu. İkilinin tüm sırları canlı yayında açığa çıkarken, Muammer bey gözyaşlarına hakim olamadı. Canlı yayında gerçekler ile yüzleşen Muammer Bey boyunu büküp ağladı. Gülhan’ım sözleri ise stüdyoyu sessizliğe boğdu.

Esra Erol son bölümde Gülhan Hanım ve resmi nikahlı eşi olan Muammer Bey katıldı. Canlı yayında büyük yüzleşme sahnesi yaşanırken ortaya çıkan itiraflar ise herkeste sarsıcı bir etki bıraktı. Esra Erol Canlı yayında bir araya gelen ikilinin söyledikleri herkesi şaşkına çevirirken Muammer Bey de gözyaşları için de kaldı.