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- 04 Nis 2021 - 18:13 G: 04 Nis 2021 - 18:37

Çukur Dizisinin Final Bölümü İfşalandı! Akıllara Gelenin Tam Tersi Olacak, Çukur’u Kıyamet Bekliyor! Meğer Dizinin Son Bölümünde Vartolu ve Yamaç…

Show TV ekranlarının en sevilen dizileri arasında yerini alan Çukur dizisinin final bölümü ifşalandı. Her bölümde büyük bir aksiyon yaşatan Çukur dizisinin son zamanlarda ekranlarda oluşu bile seyircisine yetiyor çünkü kısa bir süre sonra dizi final yapacak. Dizinin final yapmasını istemeyen seyirciler ise Show TV’ye ve dizinin yapımcılarına sık sık mesajlar atıyor.

Enver Yılmaz
Enver Yılmaz Tüm Haberleri

Akıllara gelenin tam tersini yaşatacak olan dizinin final sahnesi merakla bekleniyor. Yamaç’ın uzun bir süre Çukur’da olmayışı, Çukur’un büyük bir değişime girmesine neden olmuştu. Yamaç Çukur’a geldiğinde ise bu değişimi görmüş ve tüm çabasıyla birlikte eskiye dönmesi için uğraşmaya başlamıştı. Bunu yapmaya çalışırken Vartolu’yu da karşısına alan Yamaç dizisinin sonunda ise…

Show TV izleyicisine hitap eden Çukur dizisi bir döneme damgasını vuran diziler arasında yerini almıştı. Reytinglerde her zaman rekor kıran dizi, Mayıs ayının sonunda ise final yapacak. Aliço karakterine hayat veren Rıza Kocaoğlu kısa bir süre önce muhabirlerin sorularına yanıt vermiş ve dizinin Mayıs ayından önce final yapmayacağını dile getirmişti.

04 Nis 2021 - 18:13 Ankara- Dizi Haberleri

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