Hande Erçel Sinirden Cümleleri Toplayamadı! Öyle Bir Soru Sordular Ki, Gözü Döndü! "Anlıyor Musun Beni?"

FOX TV’de yayınlanan Sen Çal Kapımı dizisinin başrolü Hande Erçel, son dönemde sosyal medyanın ve magazin dünyasının değişmez isimlerinden. Kişisel Instagram hesabındaki 20 milyon takipçisi ile bir rekoru elinde bulunduran güzel oyuncu son dönemdeki iddialara öyle cevaplar verdi ki herkes adeta nefesini tuttu.

Arkadaşını spora bırakırken objektiflere yansıyan başarılı oyuncu bir soru üzerine çok sinirlendi. Bu soruyu cevaplamasının ardından “Anlıyor musun beni?” vurgusu ile herkesi şok içinde bırakan Hande Erçel’in resmen gözü döndü. Aracından inmeden gazetecilerin sorularına yanıt veren Hande Erçel hakkındaki iddialara öyle bir karşılık verdi ki hayranları onu hiç böyle görmemişti.