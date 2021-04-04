Hande Erçel Sinirden Cümleleri Toplayamadı! Öyle Bir Soru Sordular Ki, Gözü Döndü! "Anlıyor Musun Beni?"
İsmi son dönemde magazin gündeminden eksik olmayan Hande Erçel, bu sefer çok ağır konuştu. Sosyal medya paylaşımları ve aşk hayatıyla sürekli gündemdeki yerini koruyan isim, resmen açtı ağzını yumdu gözünü. Dizilerdeki performansının yanında güzelliği ile de sürekli ilgilerin odağında olan Hande Erçel, gazetecilerin sorularını öyle bir yanıtladı ki…
FOX TV’de yayınlanan Sen Çal Kapımı dizisinin başrolü Hande Erçel, son dönemde sosyal medyanın ve magazin dünyasının değişmez isimlerinden. Kişisel Instagram hesabındaki 20 milyon takipçisi ile bir rekoru elinde bulunduran güzel oyuncu son dönemdeki iddialara öyle cevaplar verdi ki herkes adeta nefesini tuttu.
Arkadaşını spora bırakırken objektiflere yansıyan başarılı oyuncu bir soru üzerine çok sinirlendi. Bu soruyu cevaplamasının ardından “Anlıyor musun beni?” vurgusu ile herkesi şok içinde bırakan Hande Erçel’in resmen gözü döndü. Aracından inmeden gazetecilerin sorularına yanıt veren Hande Erçel hakkındaki iddialara öyle bir karşılık verdi ki hayranları onu hiç böyle görmemişti.
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.