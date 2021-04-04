Polat Alemdar Olarak Bilinen Necati Şaşmaz Hakkında Ortaya Çıkan Gerçek Şok Etti! Milyonlarca Hayranı Var ama Kimse Bunu Bilmiyor! Meğer...
Ekranlarda bir efsaneye dönüşen Kurtlar Vadisi dizisinin başrol oyuncusu, Polat Alemdar olarak bilinen Necati Şaşmaz’ın milyonlar tarafından bilinmeyen sırları ortaya çıktı. Duyanların “Hayır bu gerçek olamaz!” tepkilerine neden olan bu gerçekler sosyal medyada binlerce yoruma neden oldu.
Tekrar bölümleri dahi reyting rekorları kıran Kurtlar Vadisi dizisinin, Polat Alemdarı hakkında öyle gerçekler açığa çıktı görenlerin ağzı açık kaldı. Başarılı oyunculuğu ile bir döneme damga vuran Kurtlar Vadisi dizisinin bel kemiği olan; Polat Alemdar olarak bilinen Necati Şaşmaz hakkında ilginç gerçekler medyada yer aldı. Magazin gündemine bomba gibi düşen bu haberler, sosyal medyada deprem yarattı.
Sevilen dizide başrol karakteri Polat Alemdar’a hayat vermesiyle milyonların gönlünde taht kuran Necati Şaşmaz aslında kimsenin beklemediği gerçeklerle yaşıyormuş. Bir dönemin efsane dizilerden olan ve hala birçok reyting rekorunu elinde bulunduran Kurtlar Vadisi dizisi ile popüler hale gelen Necati Şaşmaz, kimsenin tahmin edemeyeceği bilgilere sahipmiş.
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.