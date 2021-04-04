Kurtlar Vadisi Oyuncularının Ne Kadar Kazandığı Ortaya Çıktı! Meğer Bir Dönemin Damgası Olan Dizi Servet Dağıtıyormuş! Bölüm Başına...
Bir dönemin vazgeçilmezi olan, tekrar bölümleri bile rekorlar kıran Kurtlar Vadisi dizisinin, oyuncularına ne kadar ücret ödediği açıklandı. Herkesi şok eden bu rakamları duyanların ise ağzı açık kaldı. Efsane dizinin oyuncuları aslında her biri servet değerinde ücretler ile dizide yer almış. Sosyal medyayı sallayan bu ücretler ise kısa sürede her yere yayıldı.
Kanal D ekranlarında yayınlanan ve bir efsaneye dönüşen dizi, Kurtlar Vadisi Pusu, oyuncularına öyle bir ödeme yapıyormuş ki, duyanlar kulaklarına, görenler ise gözlerine inanamadı. Sosyal medya gündemine bomba gibi düşen bu rakamlar, çok büyük tartışmalara girdi. Yüzbinler havada uçuşuyor…
Sevilen dizinin yayınlandığı günler, ekranları başkasına kaptırmayan bir seyirci kitlesi vardı. Jeneriği ile bile izleyenlerinin tüylerini diken diken eden başarılı yapımın, oyuncu kadrosuna ayırdığı ödenekler ise hesap makinesi açılmasına neden oldu.
04 Nis 2021 - 20:45 Ankara- Dizi Haberleri
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.