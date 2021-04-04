Kurtlar Vadisi Oyuncularının Ne Kadar Kazandığı Ortaya Çıktı! Meğer Bir Dönemin Damgası Olan Dizi Servet Dağıtıyormuş! Bölüm Başına...

Kanal D ekranlarında yayınlanan ve bir efsaneye dönüşen dizi, Kurtlar Vadisi Pusu, oyuncularına öyle bir ödeme yapıyormuş ki, duyanlar kulaklarına, görenler ise gözlerine inanamadı. Sosyal medya gündemine bomba gibi düşen bu rakamlar, çok büyük tartışmalara girdi. Yüzbinler havada uçuşuyor…

Sevilen dizinin yayınlandığı günler, ekranları başkasına kaptırmayan bir seyirci kitlesi vardı. Jeneriği ile bile izleyenlerinin tüylerini diken diken eden başarılı yapımın, oyuncu kadrosuna ayırdığı ödenekler ise hesap makinesi açılmasına neden oldu.