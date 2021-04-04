Hercai'nin Reyyan'ından Olay Pozlar! Derin Dekoltesi, Mini Elbisesiyle Akılları Başlardan Aldı! "O Kadar Güzel Ki..."

Hercai dizisinde Reyyan karakterinde gösterdiği başarılı performansın yanında güzelliği ile de tüm dikkatleri üzerine çeken Ebru Şahin, son pozları ile magazin gündemini sarsmayı başardı. Kişisel sosyal medya hesabından yer verdiği pozlar ile resmen ortalığı kasıp kavuran Ebru Şahin, bu fotoğrafları ile sosyal medyada deprem etkisi yarattı.

ATV’nin dram dizisi Hercai ile yıldızı parlayan 26 yaşındaki genç isim, son paylaşımları ile ortalığı adeta ateşe verdi. Kısa süre içinde binlerce etkileşim alan bu fotoğraflar sosyal medyada en çok konuşulan konular arsında yer aldı. Bir değil tam 4 iddialı karenin yer aldığı bu cesur pozları, cam kenarında boğaz manzarası ile yer veren Ebru Şahin takiplerini resmen çılgına çevirdi.