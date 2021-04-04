Hercai'nin Reyyan'ından Olay Pozlar! Derin Dekoltesi, Mini Elbisesiyle Akılları Başlardan Aldı! "O Kadar Güzel Ki..."
Ekranların son dönemde gözdesi olan Hercai dizisinden Ebru Şahin, öyle pozlar verdi ki, tüm cesaretli pozları unutturacak cinsten. Magazin dünyasına bomba gibi giriş yapan bu fotoğrafları sosyal medyadan paylaşıma sokan Ebru Şahin, paylaşımına kısa süre içinde binlerce beğeni alırken yorumlar yağmur oldu yağdı.
Hercai dizisinde Reyyan karakterinde gösterdiği başarılı performansın yanında güzelliği ile de tüm dikkatleri üzerine çeken Ebru Şahin, son pozları ile magazin gündemini sarsmayı başardı. Kişisel sosyal medya hesabından yer verdiği pozlar ile resmen ortalığı kasıp kavuran Ebru Şahin, bu fotoğrafları ile sosyal medyada deprem etkisi yarattı.
ATV’nin dram dizisi Hercai ile yıldızı parlayan 26 yaşındaki genç isim, son paylaşımları ile ortalığı adeta ateşe verdi. Kısa süre içinde binlerce etkileşim alan bu fotoğraflar sosyal medyada en çok konuşulan konular arsında yer aldı. Bir değil tam 4 iddialı karenin yer aldığı bu cesur pozları, cam kenarında boğaz manzarası ile yer veren Ebru Şahin takiplerini resmen çılgına çevirdi.
Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın.
Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.