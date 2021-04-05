Ankara Ssincan’da yarım elma hayır çarşısı yüzleri güldürüyor

Sosyal belediyecilik ilkesi doğrultusunda ihtiyaç sahiplerine kucak açan Sincan Belediyesi, ilçe genelinde yardım seferberliğine devam ediyor. 9 Eylül’de hizmete açılan Yarım Elma Hayır Çarşısı aracılığıyla ile 13 bini aşkın kişiye yardım ulaştırıldı. 11 ayın sultanı Ramazan ayında da yardımlar artarak devam edecek.

Toplumsal dayanışma ruhunu arttırmak belediyenin sosyal yardım alanında daha aktif ve daha hızlı işleyiş sağlayabilmesi adına Sincan Belediyesi Yarım Elma Hayır Çarşısı 9 Eylül 2020 yılında hizmete girdi. Çarşı açılmasıyla birlikte binlerce kişinin gönlüne dokundu umut oldu yüzünü güldürdü.

HAYIR ÇARŞISI ARACILIĞIYLA 13 BIN 412 KIŞIYE YARDIM ULAŞTIRILDI

Çarşıda marketten giyime kırtasiyeye temizlik malzemelerine kadar çok sayıda kalemde vatandaşlara yardım yapılıyor.

9 Eylülde faaliyetlerine başlayan çarşıdan bugüne kadar

8 bin 766 kişiye gıda kolisi

3 bin 915 kişiye temizlik kolisi

345 kişiye kıyafet yardımı yapıldı.

Yarım Elma Hayır Çarşısı ihtiyaç sahibi öğrencileri de unutmadı. 300 kişiye eğitim seti yani kırtasiye yardımında bulunuldu. Ayrıca

Engelli vatandaşlara 21 tekerlekli sandalye verildi.

65 haneye ikinci el eşya yardımında bulunuldu.

Sosyal yardımlardan faydalanmak için dilekçe ile belediyeye bizzat başvurmak ya da e-devlet üzerinden müracaat etmek gerekiyor.

Sincan Belediye Başkanı Murat Ercan yaklaşan Ramazan öncesi yardımlaşmanın önemine değindi. Pandemi nedeniyle zor günlerden geçildiğine işaret ederek Sincan Belediyesi olarak kimseyi yalnız bırakmıyoruz. Birlik ve beraberliğe her zamankinden daha çok ihtiyacımız var. Eylül ayında hizmete açtığımız Hayır Çarşımız paylaşımın yardımlaşmanın en güzel örneği oldu. Çarşımız aracılığıyla binlerce vatandaşımıza el uzattık. Mübarek Ramazan ayında da yardımlarımızı ihtiyaç sahiplerine ulaştırmaya devam edeceğiz. ifadelerini kullandı.