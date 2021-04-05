Survivor’da Bir Yalan Daha Acun Ilıcalı’nın Ekibi Sayesinde Ortaya Çıktı! İzleyenler Bile Kendilerinden Şüphe Etti! O Görüntüler Diskalifiye Sebebi…

Birleşme partisinde iki takım bir araya gelmiş ve çok özel anlar yaşamışlardı. Batuhan ve Aleyna arasında geçen konuşma ise Gönülüler adasının karışmasına neden olmuştu. Poyraz'ın konseyde yaptığı açıklamadan sonra milyonların kafası karışmış ve kime hak vereceğini bir türlü anlayamamıştı.

Aleyna Kalaycıoğlu her ne kadar takımına "Batuhan'a takım hakkında hiçbir şey demedim" sözlerine dile getirse de Acun Ilıcalı'nın titiz çalışmaları sayesinde ortaya çıkan gerçek ağızları açık bıraktı. Binlerce yoruma neden olan konuda; Aleyna'nın Batuhan'a dediği her şey ortaya çıktı. Bunun yanında Poyraz'ın bu sözlerinin duymasının imkansız olduğu da yorumlar kısmına yazıldı...