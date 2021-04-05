Survivor’da Bir Yalan Daha Acun Ilıcalı’nın Ekibi Sayesinde Ortaya Çıktı! İzleyenler Bile Kendilerinden Şüphe Etti! O Görüntüler Diskalifiye Sebebi…
TV8 ekranlarının yükselen yıldızı olan Survivor yarışmasında bir yalan ortaya daha çıktı. Acun Ilıcalı'nın ekibi sayesinde ortaya çıkan bu gerçek izleyenleri sonunda rahat bir nefes aldırdı. Konunun ana karakterlerinden olan Batuhan ve Aleyna'nın görüntüleri sonunda ortaya çıktı. İzleyenlerin "Kendimden şüphe ettim bu kız nasıl bu kadar rahat yalan söylüyor" yorumlarına neden olan konu tüm ayrıntılarıyla haberimizde!
Birleşme partisinde iki takım bir araya gelmiş ve çok özel anlar yaşamışlardı. Batuhan ve Aleyna arasında geçen konuşma ise Gönülüler adasının karışmasına neden olmuştu. Poyraz'ın konseyde yaptığı açıklamadan sonra milyonların kafası karışmış ve kime hak vereceğini bir türlü anlayamamıştı.
Aleyna Kalaycıoğlu her ne kadar takımına "Batuhan'a takım hakkında hiçbir şey demedim" sözlerine dile getirse de Acun Ilıcalı'nın titiz çalışmaları sayesinde ortaya çıkan gerçek ağızları açık bıraktı. Binlerce yoruma neden olan konuda; Aleyna'nın Batuhan'a dediği her şey ortaya çıktı. Bunun yanında Poyraz'ın bu sözlerinin duymasının imkansız olduğu da yorumlar kısmına yazıldı...
05 Nis 2021 - 10:27 Ankara- Survivor 2021
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.