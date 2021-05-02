Ankara İftar saati:Ankara'da İftar bugün saat kaçta? 1 Mayıs Ankara iftar ve sahur vakitleri
Ramazan ayı gelmesi ile birlikte vatandaşlar tarafından iftarın ne zaman açılacağı merak ediliyor. İmsakiyelerin yavaş yavaş hazırlandığı bu günlerde bakın 2 Mayıs 2021'de sahur ve iftar ne zaman yapılacak.
Mübarek Ramazan ayının yaklaşması ile beraber Müslüman camiasında da heyecanlı bekleyiş başladı. Her sene heyecanla beklenen Ramazan ayının bu sene de başlayacağı tarih Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından açıklandı.
Diyanet İşleri Başkanlığı’nın on bir ayın sultanı Ramazan’ın 13 nisan tarihinde başlayacağını açıklaması ile beraber Müslümanlar Ramazan ayı için hazırlıklara başladı. Ramazan boyunca sahur ve iftar vakitlerinin nasıl olacağı merak ediliyor.
Ankara'da 2 Mayıs 2021 İftar Vakti Saat Kaçta?
Ankara · 2 Mayıs 2021 İftar Vakti saat: 19.51
2 Mayıs 2021 Sahur Vakti Ne Zaman?
Ankara · 2 Mayıs 2021 Sahur Vakti saat:04.04
02 May 2021 - 03:58 - Yaşam
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.