Haberler Ankara Haberler Ankara
- 02 May 2021 - 03:58 G: 02 May 2021 - 04:01

Ankara İftar saati:Ankara'da İftar bugün saat kaçta? 1 Mayıs Ankara iftar ve sahur vakitleri

Ramazan ayı gelmesi ile birlikte vatandaşlar tarafından iftarın ne zaman açılacağı merak ediliyor. İmsakiyelerin yavaş yavaş hazırlandığı bu günlerde bakın 2 Mayıs 2021'de sahur ve iftar ne zaman yapılacak.

Ali Kurt
Ali Kurt Tüm Haberleri

Mübarek Ramazan ayının yaklaşması ile beraber Müslüman camiasında da heyecanlı bekleyiş başladı. Her sene heyecanla beklenen Ramazan ayının bu sene de başlayacağı tarih Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından açıklandı.

Diyanet İşleri Başkanlığı’nın on bir ayın sultanı Ramazan’ın 13 nisan tarihinde başlayacağını açıklaması ile beraber Müslümanlar Ramazan ayı için hazırlıklara başladı. Ramazan boyunca sahur ve iftar vakitlerinin nasıl olacağı merak ediliyor.

Ankara'da 2 Mayıs 2021 İftar Vakti Saat Kaçta?

Ankara · 2 Mayıs 2021 İftar Vakti saat: 19.51

2 Mayıs 2021 Sahur Vakti Ne Zaman?

Ankara · 2 Mayıs  2021 Sahur Vakti saat:04.04

02 May 2021 - 03:58 - Yaşam

# ANKARA HABERLERİ İLE İLİŞKİLİ:
Ankara'da Tam Kapanma Nedeniyle Ego, Metro ve Ankaray Saatleri Değişti mi? mask
Ankara'da Tam Kapanma Nedeniyle Ego, Metro ve Ankaray Saatleri Değişti mi?
Ankara Valiliği'nden 'Görev Belgesi' Açıklaması! Görev Belgesi ile İlgili Esaslar Düzenlendi mask
Ankara Valiliği'nden 'Görev Belgesi' Açıklaması! Görev Belgesi ile İlgili Esaslar Düzenlendi
1 Mayıs 2021 Ankara Elektrik Kesintisi! Ankara'da Elektrik Kesintisi Yaşanacak İlçeler!  Ankara'da Elektrik Ne Zaman Gelecek? mask
1 Mayıs 2021 Ankara Elektrik Kesintisi! Ankara'da Elektrik Kesintisi Yaşanacak İlçeler!  Ankara'da Elektrik Ne Zaman Gelecek?
ASKİ Ankara Su Kesintileri:1 Mayıs 2021 Ankara’da Sular Ne Zaman, Saat Kaçta Gelecek? İşte Ankara Su Kesintileri mask
ASKİ Ankara Su Kesintileri:1 Mayıs 2021 Ankara’da Sular Ne Zaman, Saat Kaçta Gelecek? İşte Ankara Su Kesintileri
Ankara İftar saati:Ankara'da İftar bugün saat kaçta? 1 Mayıs Ankara iftar ve sahur vakitleri mask
Ankara İftar saati:Ankara'da İftar bugün saat kaçta? 1 Mayıs Ankara iftar ve sahur vakitleri
30 Nisan 2021 Ankara Elektrik Kesintisi! Ankara'da Elektrik Kesintisi Yaşanacak İlçeler! Ankara'da Elektrik Ne Zaman Gelecek? mask
30 Nisan 2021 Ankara Elektrik Kesintisi! Ankara'da Elektrik Kesintisi Yaşanacak İlçeler! Ankara'da Elektrik Ne Zaman Gelecek?
ASKİ Ankara Su Kesintileri 30 Nisan 2021 Ankara’da Sular Ne Zaman, Saat Kaçta Gelecek İşte Ankara Su Kesintileri mask
ASKİ Ankara Su Kesintileri 30 Nisan 2021 Ankara’da Sular Ne Zaman, Saat Kaçta Gelecek İşte Ankara Su Kesintileri
Ankara'da 30 Nisan 2021 İftar Vakti Saat Kaçta? 30 Nisan 2021 Sahur Vakti Ne Zaman? Bugün İftar Saati Kaçta? mask
Ankara'da 30 Nisan 2021 İftar Vakti Saat Kaçta? 30 Nisan 2021 Sahur Vakti Ne Zaman? Bugün İftar Saati Kaçta?
29 Nisan 2021 Ankara Elektrik Kesintisi! Ankara'da Elektrik Kesintisi Yaşanacak İlçeler! Ankara'da Elektrik Ne Zaman Gelecek? mask
29 Nisan 2021 Ankara Elektrik Kesintisi! Ankara'da Elektrik Kesintisi Yaşanacak İlçeler! Ankara'da Elektrik Ne Zaman Gelecek?
ASKİ Ankara Su Kesintileri: 29 Nisan 2021 Ankara’da Sular Ne Zaman, Saat Kaçta Gelecek? İşte Ankara Su Kesintileri mask
ASKİ Ankara Su Kesintileri: 29 Nisan 2021 Ankara’da Sular Ne Zaman, Saat Kaçta Gelecek? İşte Ankara Su Kesintileri
göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.
Ankara İftar saati:Ankara'da İftar bugün saat kaçta? 1 Mayıs Ankara iftar ve sahur vakitleri mask
Ankara İftar saati:Ankara'da İftar bugün saat kaçta? 1 Mayıs Ankara iftar ve sahur vakitleri
Tam Kapanmada BİM, A101, Şok Marketler Açık mı? Marketler Saat Kaça Kadar Açık? mask
Tam Kapanmada BİM, A101, Şok Marketler Açık mı? Marketler Saat Kaça Kadar Açık?
Getir Yasakta Açık mı? Tam Kapanmada Getir Saat Kaça Kadar Açık, Kapalı mı? mask
Getir Yasakta Açık mı? Tam Kapanmada Getir Saat Kaça Kadar Açık, Kapalı mı?
Tam Kapanmada Yetkili Servisler Açık mı? Yetkili Servisler Çalışıyor Mu, Saat Kaça Kadar Açık? mask
Tam Kapanmada Yetkili Servisler Açık mı? Yetkili Servisler Çalışıyor Mu, Saat Kaça Kadar Açık?
Ankara'da Tam Kapanma Nedeniyle Ego, Metro ve Ankaray Saatleri Değişti mi? mask
Ankara'da Tam Kapanma Nedeniyle Ego, Metro ve Ankaray Saatleri Değişti mi?
Çalışma İzin Belgelerinde Sahtekarlık Başladı! El Yazısı Olanlara Sıkı Denetim! mask
Çalışma İzin Belgelerinde Sahtekarlık Başladı! El Yazısı Olanlara Sıkı Denetim!

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL