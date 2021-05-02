Ankara İftar saati:Ankara'da İftar bugün saat kaçta? 1 Mayıs Ankara iftar ve sahur vakitleri

Mübarek Ramazan ayının yaklaşması ile beraber Müslüman camiasında da heyecanlı bekleyiş başladı. Her sene heyecanla beklenen Ramazan ayının bu sene de başlayacağı tarih Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından açıklandı.

Diyanet İşleri Başkanlığı’nın on bir ayın sultanı Ramazan’ın 13 nisan tarihinde başlayacağını açıklaması ile beraber Müslümanlar Ramazan ayı için hazırlıklara başladı. Ramazan boyunca sahur ve iftar vakitlerinin nasıl olacağı merak ediliyor.

Ankara'da 2 Mayıs 2021 İftar Vakti Saat Kaçta?

Ankara · 2 Mayıs 2021 İftar Vakti saat: 19.51

2 Mayıs 2021 Sahur Vakti Ne Zaman?

Ankara · 2 Mayıs 2021 Sahur Vakti saat:04.04