Defne Samyeli İbo Show’dan Sonra Soluğu Miami’de Aldı! Görenlerin Nefesi Kesildi, Instagram Alevler İçerisinde Kaldı! Yürekler Hopluyor… “Benden Geç Duruyor!”
İbo Show'un 20. Bölümüne konuk olarak katılan Defne Samyeli, çekimlerin ardından soluğu Amerika'da aldı. Sevilen ismin Amerika'dan yaptığı paylaşımlar nefesleri kesmişti ki, bu paylaşımlarına bir yenisini daha ekledi. Instagram hesabına yüklediği yürek hoplatan pozlar 6 saat içerisinde binlerce beğeni aldı. Sık sık güzelliğiyle gündeme gelen Defne Samyeli leopar desenli mayosuyla düzgün fiziğini gözler önüne serdi.
Sosyal medya hesabını aktif bir şekilde kullanan güzel oyuncu, en son Sol Yanım dizisinde Asena karakterine hayat veriyordu. Dizide kötü bir karaktere hayat vermesine karşın dizideki rolü hayranları tarafından çok beğenilmişti. Sevilerek ve beğenilerek takip edilen Defne Samyeli'nin sosyal medya hesabından paylaşmış olduğu görseller deyim yerindeyse 'kışı yaza çevirdi'.
Cesur kıyafetleriyle sık sık gündeme gelen Defne Samyeli kısa bir süre önce sosyal medya hesabından yapmış olduğu paylaşımla 54.200 beğeni almıştı. Sadece birkaç saatte bu kadar beğeni alması magazin sayfalarının dikkatlerini çekmiş ve gündeme bomba gibi düşmüştü. Adeta 18'lik kızlara taş çıkaran Samyeli, Instagram'ı alevler içerisinde bıraktı.
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.