Defne Samyeli İbo Show’dan Sonra Soluğu Miami’de Aldı! Görenlerin Nefesi Kesildi, Instagram Alevler İçerisinde Kaldı! Yürekler Hopluyor… “Benden Geç Duruyor!”

Sosyal medya hesabını aktif bir şekilde kullanan güzel oyuncu, en son Sol Yanım dizisinde Asena karakterine hayat veriyordu. Dizide kötü bir karaktere hayat vermesine karşın dizideki rolü hayranları tarafından çok beğenilmişti. Sevilerek ve beğenilerek takip edilen Defne Samyeli'nin sosyal medya hesabından paylaşmış olduğu görseller deyim yerindeyse 'kışı yaza çevirdi'.

Cesur kıyafetleriyle sık sık gündeme gelen Defne Samyeli kısa bir süre önce sosyal medya hesabından yapmış olduğu paylaşımla 54.200 beğeni almıştı. Sadece birkaç saatte bu kadar beğeni alması magazin sayfalarının dikkatlerini çekmiş ve gündeme bomba gibi düşmüştü. Adeta 18'lik kızlara taş çıkaran Samyeli, Instagram'ı alevler içerisinde bıraktı.