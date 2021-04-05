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- 05 Nis 2021 - 16:16 G: 05 Nis 2021 - 16:24

50 Yaş Üstü Ne Zaman Aşılanacak? Ankara 51, 52, 53, 54, 55 Yaşındakiler Ne Zaman Aşı Olacak?

Türkiye koronavirüs aşılamaları hızlı bir şekilde gerçekleştirmeye devam ediyor. Alman aşısı Biontech ile bu sürecin hızlandığı bu günlerde vatandaşlar ve Ankaralılar 50 yaş üzeri aşılamanın ne zaman başlayacağını merak ediyor. İşte detaylar...

Ali Kurt
Ali Kurt Tüm Haberleri

Tüm dünyada olduğu gibi Türkiye’de de bir yılı aşkın zamandır devam eden Covid-19 salgını insanları korkutuyor. Özellikle normalleşme süreci ile beraber vaka sayılarının yeniden yükselişe geçmesi vatandaşlarda endişe yarattı. Bununla beraber aşılama çalışmaları da hızla devam ediyor. Türkiye’de aylar önce başlayan aşılama uygulamaları aşı takvimi doğrultusunda uygulanırken henüz aşı olmayan vatandaşlar ise kendi sıralarının ne zaman geleceğini merak ediyor.

05 Nis 2021 - 16:16 - Sağlık

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