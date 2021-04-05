50 Yaş Üstü Ne Zaman Aşılanacak? Ankara 51, 52, 53, 54, 55 Yaşındakiler Ne Zaman Aşı Olacak?

Tüm dünyada olduğu gibi Türkiye’de de bir yılı aşkın zamandır devam eden Covid-19 salgını insanları korkutuyor. Özellikle normalleşme süreci ile beraber vaka sayılarının yeniden yükselişe geçmesi vatandaşlarda endişe yarattı. Bununla beraber aşılama çalışmaları da hızla devam ediyor. Türkiye’de aylar önce başlayan aşılama uygulamaları aşı takvimi doğrultusunda uygulanırken henüz aşı olmayan vatandaşlar ise kendi sıralarının ne zaman geleceğini merak ediyor.