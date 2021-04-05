50 Yaş Üstü Ne Zaman Aşılanacak? Ankara 51, 52, 53, 54, 55 Yaşındakiler Ne Zaman Aşı Olacak?
Türkiye koronavirüs aşılamaları hızlı bir şekilde gerçekleştirmeye devam ediyor. Alman aşısı Biontech ile bu sürecin hızlandığı bu günlerde vatandaşlar ve Ankaralılar 50 yaş üzeri aşılamanın ne zaman başlayacağını merak ediyor. İşte detaylar...
Tüm dünyada olduğu gibi Türkiye’de de bir yılı aşkın zamandır devam eden Covid-19 salgını insanları korkutuyor. Özellikle normalleşme süreci ile beraber vaka sayılarının yeniden yükselişe geçmesi vatandaşlarda endişe yarattı. Bununla beraber aşılama çalışmaları da hızla devam ediyor. Türkiye’de aylar önce başlayan aşılama uygulamaları aşı takvimi doğrultusunda uygulanırken henüz aşı olmayan vatandaşlar ise kendi sıralarının ne zaman geleceğini merak ediyor.
05 Nis 2021 - 16:16 - Sağlık
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.