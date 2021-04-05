Exxen’de Büyük Kriz! Leyla İle Mecnun Başlamadan Bitebilir! O İsim Projeyi Reddetti! Neler Oluyor?

TRT1 ekranlarından sevenleriyle buluşan dizinin başrollerinde ise Ali Atay, Osman Sonant, Ahmet Mümtaz Taylan, Serkan Keskinci gibi birbirinden renkli isimler yer alıyordu. Ani bir final yapan dizinin final sahnesi Burak Aksak dışında kimse tarafından bilinmiyordu. Daha sonra Burak Aksak, Leyla ile Mecnun sevenleri için Leyla ile Mecnun adında bir kitap yayımlamıştı. Fakat dizinin çalışmalarında bir sorun çıktı. Yoksa dizi başlamadan bitecek mi?

Dizinin yeniden başlamasını isteyen seyirciler ise Sihirli Annem gibi bir yapımı yeniden yaratan Acun Ilıcalı'ya binlerce yorum ve mesaj atmıştı. Acun Ilıcalı'da bu düşünceleri öneme almış ve çalışmaları başlatmıştı. Oğuzhan Uğur'un programına konuk olarak katılan Acun Ilıcalı, Oğuzhan Uğur'dan da bu teklifi almıştı.