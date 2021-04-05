Exxen’de Büyük Kriz! Leyla İle Mecnun Başlamadan Bitebilir! O İsim Projeyi Reddetti! Neler Oluyor?
Exxen'de çalışmaları başlatılan diziden kötü haber geldi. Meraklılarına kısa bir süre önce duyurulan dizinin yeni bölümlerinde herkes olsa bile dizinin temel taşlarından bir isim olmayacak. Bu da dizinin senaryosunda büyük bir değişikliğe neden olmasına sebep olacak. Her bölümüyle yayınlandığı tarihlerde büyük bir etki bırakmış olan Leyla ile Mecnun aile dizisi arayanların ilk tercihlerinden biri oluyordu.
TRT1 ekranlarından sevenleriyle buluşan dizinin başrollerinde ise Ali Atay, Osman Sonant, Ahmet Mümtaz Taylan, Serkan Keskinci gibi birbirinden renkli isimler yer alıyordu. Ani bir final yapan dizinin final sahnesi Burak Aksak dışında kimse tarafından bilinmiyordu. Daha sonra Burak Aksak, Leyla ile Mecnun sevenleri için Leyla ile Mecnun adında bir kitap yayımlamıştı. Fakat dizinin çalışmalarında bir sorun çıktı. Yoksa dizi başlamadan bitecek mi?
Dizinin yeniden başlamasını isteyen seyirciler ise Sihirli Annem gibi bir yapımı yeniden yaratan Acun Ilıcalı'ya binlerce yorum ve mesaj atmıştı. Acun Ilıcalı'da bu düşünceleri öneme almış ve çalışmaları başlatmıştı. Oğuzhan Uğur'un programına konuk olarak katılan Acun Ilıcalı, Oğuzhan Uğur'dan da bu teklifi almıştı.
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.