Çukur Dizisinde İbo Show’a Gönderme! Birebir Aynısını Yaptılar, Görenler Gerçek Mi Değil Mi Anlayamadı! Sosyal Medya Sırf Bunu Konuşuyor…
STAR TV ekranlarında her hafta Cumartesi günü ekranlara gelen projede akıllara kazınan bir sahne yeniden gündeme geldi. Çukur dizisinin setinden gelen bir paylaşım, İbo Show'a gönderme olarak sosyal medya kullanıcıları tarafından dile getirdi. Dizide Efsun karakterine hayat veren Damla Sönmez dans ederken arkada oturan Erkan Kolçak Köstendil ise oyuncu arkadaşından sık sık gözlerini kaçırdı. O anları gören binlerce kişi ise Bülent Serttaç ve Oryantal Didem'in sahnelerini anımsadı.
Ekranların en sevilen dizileri arasında yerini alan Çukur dizisi finale yakınlaşırken, oyuncular ise setten paylaşımlar yaparak dikkatleri üzerine çekiyor. Kısa bir süre önce Efsun karakterine hayat veren Damla Sönmez'de oryantal yaparken bir paylaşım yaptı. Kısa sürede sosyal medyada büyük yankı gören bu videonun yorumlarına ise "Aklıma İbo Show geldi" gibi notlar düşürttü.
Damla Sönmez başarılı bir şekilde dans ederken arka tarafta oturan Erkan Kolçak Köstendil ise nakışlarını sık sık Damla Sönmez'den kaçırdı. Videoya çeken kişi "Ya ne kadar güzel dans ediyorsun! Kız yapıyor bu işi" sözlerini dile getirdi. Damla Sönmez ise setten neşeli bir anını paylaşarak hayranlarına duyurusunu yaptı.
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Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.