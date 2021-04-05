Çukur Dizisinde İbo Show’a Gönderme! Birebir Aynısını Yaptılar, Görenler Gerçek Mi Değil Mi Anlayamadı! Sosyal Medya Sırf Bunu Konuşuyor…

Ekranların en sevilen dizileri arasında yerini alan Çukur dizisi finale yakınlaşırken, oyuncular ise setten paylaşımlar yaparak dikkatleri üzerine çekiyor. Kısa bir süre önce Efsun karakterine hayat veren Damla Sönmez'de oryantal yaparken bir paylaşım yaptı. Kısa sürede sosyal medyada büyük yankı gören bu videonun yorumlarına ise "Aklıma İbo Show geldi" gibi notlar düşürttü.

Damla Sönmez başarılı bir şekilde dans ederken arka tarafta oturan Erkan Kolçak Köstendil ise nakışlarını sık sık Damla Sönmez'den kaçırdı. Videoya çeken kişi "Ya ne kadar güzel dans ediyorsun! Kız yapıyor bu işi" sözlerini dile getirdi. Damla Sönmez ise setten neşeli bir anını paylaşarak hayranlarına duyurusunu yaptı.