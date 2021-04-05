Survivor Şampiyonu Olamadı Ama Acun İçin Birinci O Oldu! Yarışmadan Ayrılır Ayrılmaz Elinde Acun Ilıcalı Tuttu! Yeni Projesi Belli! Paraya Para Demeyecek…
TV8 ekranlarının en sevilen yarışmaları arasında yerini alan Survivor Türkiye'den kısa bir süre önce Öykü Çelik elenmişti. Milyonlarca kişinin beklemediği bu eleme ağızların açık kalmasına neden olmuştu. Aniden gerçekleşen bu elemenin ardından Acun Ilıcalı ile aralarının çok iyi olduğu bilinen Öykü Çelik'in elinden Acun Ilıcalı tuttu!
Haftanın belli günleri ekranlara gelen zorlu yarışmada birçok isim yer alıyor. Adadaki performanslarından yaptıkları açıklamalara kadar birçok olay birden sosyal medyanın ve magazin dünyasının gündemi haline geliyor. Sosyal medyada patlayan bir iddia göre ise Öykü Çelik, Acun Ilıcalı'nın himayesi altına alındı.
Öykü Çelik, şeref sözü isimli bir dizide rol almış fakat dizinin reytinglerinden dolayı dizi 4. bölümünde final yapmak zorunda kalmıştı. Dizinin bu kadar erken bitmesi izleyenleri büyük bir şoka sokmuştu. Şeref Sözü dizisinin ardından ise Acun Ilıcalı tarafından Dominik adasına davet edilen Öykü Çelik, son gücüne kadar tüm yarışmalarda etkin bir karakter olmuştu.
05 Nis 2021 - 17:31 Ankara- Survivor 2021
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.