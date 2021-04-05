Survivor Şampiyonu Olamadı Ama Acun İçin Birinci O Oldu! Yarışmadan Ayrılır Ayrılmaz Elinde Acun Ilıcalı Tuttu! Yeni Projesi Belli! Paraya Para Demeyecek…

Haftanın belli günleri ekranlara gelen zorlu yarışmada birçok isim yer alıyor. Adadaki performanslarından yaptıkları açıklamalara kadar birçok olay birden sosyal medyanın ve magazin dünyasının gündemi haline geliyor. Sosyal medyada patlayan bir iddia göre ise Öykü Çelik, Acun Ilıcalı'nın himayesi altına alındı.

Öykü Çelik, şeref sözü isimli bir dizide rol almış fakat dizinin reytinglerinden dolayı dizi 4. bölümünde final yapmak zorunda kalmıştı. Dizinin bu kadar erken bitmesi izleyenleri büyük bir şoka sokmuştu. Şeref Sözü dizisinin ardından ise Acun Ilıcalı tarafından Dominik adasına davet edilen Öykü Çelik, son gücüne kadar tüm yarışmalarda etkin bir karakter olmuştu.