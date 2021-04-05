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- 05 Nis 2021 - 19:07 G: 05 Nis 2021 - 19:49

Televizyon Dünyası Karıştı! İlk Kez Böyle Bir Şey Yaşanıyor! Tam Tamına 7 Dizininde Yayın Hayatı Bitti, Final Tarihleri Tek Tek Verildi!

Televizyon dünyasında büyük depremler art arda geliyor. Adeta yaprak dökümünün yaşandığı diziler, reytinglerde istenileni elde edemeyince büyük bir hüsran yaşatarak ekranlara veda etmek zorunda kalıyor. Miladını tamamlayan diziler ise reytinglerde her ne kadar yüksek olsa bile kısır döngüye girilmemesi için ekranlardan çekilme kararı alıyor.

Enver Yılmaz
Enver Yılmaz Tüm Haberleri

Tam tamına 7 dizinin arka arkaya final yapması ise izleyenleri büyük bir şaşkınlığa sürükledi. Show TV kanalındaki deprem ise seyircisine "Ekranlara gelecek dizi kalmadı" yorumunu yaptırdı. Çünkü Show TV neredeyse 3 - 4 dizisinin final kararını duyurdu. Her gün farklı bir dizinin final haberi gelirken bugün bir dizinin daha ekranlara veda edeceği açıklandı ve bu sayı 7 oldu. 

Diziler rekabete kurban gitmemek için senaryolarında türlü değişiklikler yapsa bile bazen dizi raydan çıkıyor ve seyirciler tarafından "İyi reyting almak için bu kadarı da fazla" yorumunu yaptırıyor. Bunun önüne geçmek için ise dizilerin hem yapım şirketleri hem de ekranlara geldikleri kanallar dizileri yayından kaldırıyor. İşte ekranlara veda edecek o 7 dizi...

05 Nis 2021 - 19:07 Ankara- Dizi Haberleri

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