Televizyon Dünyası Karıştı! İlk Kez Böyle Bir Şey Yaşanıyor! Tam Tamına 7 Dizininde Yayın Hayatı Bitti, Final Tarihleri Tek Tek Verildi!
Televizyon dünyasında büyük depremler art arda geliyor. Adeta yaprak dökümünün yaşandığı diziler, reytinglerde istenileni elde edemeyince büyük bir hüsran yaşatarak ekranlara veda etmek zorunda kalıyor. Miladını tamamlayan diziler ise reytinglerde her ne kadar yüksek olsa bile kısır döngüye girilmemesi için ekranlardan çekilme kararı alıyor.
Tam tamına 7 dizinin arka arkaya final yapması ise izleyenleri büyük bir şaşkınlığa sürükledi. Show TV kanalındaki deprem ise seyircisine "Ekranlara gelecek dizi kalmadı" yorumunu yaptırdı. Çünkü Show TV neredeyse 3 - 4 dizisinin final kararını duyurdu. Her gün farklı bir dizinin final haberi gelirken bugün bir dizinin daha ekranlara veda edeceği açıklandı ve bu sayı 7 oldu.
Diziler rekabete kurban gitmemek için senaryolarında türlü değişiklikler yapsa bile bazen dizi raydan çıkıyor ve seyirciler tarafından "İyi reyting almak için bu kadarı da fazla" yorumunu yaptırıyor. Bunun önüne geçmek için ise dizilerin hem yapım şirketleri hem de ekranlara geldikleri kanallar dizileri yayından kaldırıyor. İşte ekranlara veda edecek o 7 dizi...
05 Nis 2021 - 19:07 Ankara- Dizi Haberleri
Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın.
Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.