Buse Varol'dan Düşman Çatlatan Pozlar! Milyon Dolarlık Yüzüğünü Taktı, Servetiyle Şaşkınlığa Uğrattı! "Anladık Kadın, Yüzüğün Var, Bizde Yok!"
Magazin dünyasının örnek çiftlerinden biri olarak gösterilen Alişan ve Buse Varol çifti her paylaşımlarıyla magazin dünyasında olay oluyor. Buse Varol'un son paylaştığı görseller ise adeta düşman çatlatacak cinsten oldu. Milyon dolarlık takılarıyla kameralara poz veren Buse Varol, tüm dikkatleri üzerine topladı. İşte Buse Varol'dan 'düşman çatlatan' pozlar!
2018 yılının Mayıs ayında Alişan ile dünya evine giren Buse Varol, görkemli bir düğünle herkesi kıskandırmıştı. Bir yıl sonra ilk çocukları olan Burak'ı kucağına alan çift ilk kez anne ve baba olmanın huzurunu yaşamışlardı. Burak'ın biraz daha büyümesinden sonra ikinci çocukları olan Eliz'i kucaklarına alan çift yaklaşık iki ay önce tekrar anne ve baba olmuşlardı.
Eliz'de aldığı doğum kilolarından hızla kurtulan Buse Varol, fit görünümüyle milyonlarca hayranını şoka sokmuştu. Oyunculuk kariyerini evlendikten sonra askıya alan güzel oyuncu, Alişan ile birlikte bir proje hazırlığında olduğunu ise kısa bir süre önce doğum günü kutlamasında haber vermişti. Alişan ile birlikte yer alacağı projenin detayları merak edilirken Buse Varol'dan şok paylaşımlar geldi!
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.