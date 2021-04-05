Buse Varol'dan Düşman Çatlatan Pozlar! Milyon Dolarlık Yüzüğünü Taktı, Servetiyle Şaşkınlığa Uğrattı! "Anladık Kadın, Yüzüğün Var, Bizde Yok!"

2018 yılının Mayıs ayında Alişan ile dünya evine giren Buse Varol, görkemli bir düğünle herkesi kıskandırmıştı. Bir yıl sonra ilk çocukları olan Burak'ı kucağına alan çift ilk kez anne ve baba olmanın huzurunu yaşamışlardı. Burak'ın biraz daha büyümesinden sonra ikinci çocukları olan Eliz'i kucaklarına alan çift yaklaşık iki ay önce tekrar anne ve baba olmuşlardı.

Eliz'de aldığı doğum kilolarından hızla kurtulan Buse Varol, fit görünümüyle milyonlarca hayranını şoka sokmuştu. Oyunculuk kariyerini evlendikten sonra askıya alan güzel oyuncu, Alişan ile birlikte bir proje hazırlığında olduğunu ise kısa bir süre önce doğum günü kutlamasında haber vermişti. Alişan ile birlikte yer alacağı projenin detayları merak edilirken Buse Varol'dan şok paylaşımlar geldi!