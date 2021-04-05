Alişan ve O İsim Sosyal Medyada Birbirlerine Girdi! Tartışmaları Hızla Büyüdü, İvme Kazandı! “Anneniz Sordu Mu Size?"

Covid-19 aşısı hakkında ortaya çıkan tartışmalar üzerine tekrar gündeme geldi. Hedefinde ise 50 yaşındaki ünlü oyuncu Berna Laçin vardı. Covid-19 aşısını olduğunu duyuran Berna Laçin, sosyal medya hesabı üzerinden bir paylaşım yapmıştı. BionTech aşısı olduğunu duyuran Berna Laçin bir anda tepkilerin nedeni oldu. Bu tepkilerden biride ünlü şarkıcı Alişan'a aitti.

Berna Laçin'in duyurusunun ardından binlerce kişi tepkilerini ortaya koydu. Çünkü ülkemizde aşı çalışmaları; vatandaşların önceliklere göz önünde bulundurularak, 60 yaşındaki kişilere yapılıyor. Berna Laçin'in 50 yaşında olmasına rağmen aşı yaptırması ise kafaların karışmasına neden oldu. Bunun üzerine Berna Laçin bir paylaşım daha yaparak konuya açıklık getirmek istedi.