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- 05 Nis 2021 - 20:25 G: 05 Nis 2021 - 21:15

Alişan ve O İsim Sosyal Medyada Birbirlerine Girdi! Tartışmaları Hızla Büyüdü, İvme Kazandı! “Anneniz Sordu Mu Size?"

Son günlerde yaptığı paylaşımlar ve ikinci kez baba olmasının mutluluğuyla gündeme gelen Alişan bu sefer çok sert bir biçimde gündeme bomba gibi düştü. Buse Varol'la yapmış olduğu mutlu evliliklerinden sık sık paylaşım yapan çift magazin dünyasının da örnek çiftlerinden biri olarak gösteriliyor. Ünlü türkücü, bu kez karşısına öyle bir isim aldı ki, görenler hayretler içerisinde kaldı.

Enver Yılmaz
Enver Yılmaz Tüm Haberleri

Covid-19 aşısı hakkında ortaya çıkan tartışmalar üzerine tekrar gündeme geldi. Hedefinde ise 50 yaşındaki ünlü oyuncu Berna Laçin vardı. Covid-19 aşısını olduğunu duyuran Berna Laçin, sosyal medya hesabı üzerinden bir paylaşım yapmıştı. BionTech aşısı olduğunu duyuran Berna Laçin bir anda tepkilerin nedeni oldu. Bu tepkilerden biride ünlü şarkıcı Alişan'a aitti. 

Berna Laçin'in duyurusunun ardından binlerce kişi tepkilerini ortaya koydu. Çünkü ülkemizde aşı çalışmaları; vatandaşların önceliklere göz önünde bulundurularak, 60 yaşındaki kişilere yapılıyor. Berna Laçin'in 50 yaşında olmasına rağmen aşı yaptırması ise kafaların karışmasına neden oldu. Bunun üzerine Berna Laçin bir paylaşım daha yaparak konuya açıklık getirmek istedi.

05 Nis 2021 - 20:25 Ankara- Magazin

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