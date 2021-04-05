Doğduğun Ev Kaderindir'de Mehdi Diziyi Sildi, Dizi Mehdi'yi Silemeyecek! Bundan Sonra Dizinin Finali Zeynep'in Elinde! "Harca Sen Barış'ı Akılsız Zeynep!"

Diziden Mehdi karakterine hayat veren İbrahim Çelikkol'un ayrılması yeni bir dönem olarak yorumlanmıştı. Tamda seyircinin yorumladığı gibi oldu. Dizi yeni döneme başlayacak ama bu sefer ipler tamamen Zeynep'in elinde olacak. Barış'ın ona yakınlaşmasına izin vermeyecek olan Zeynep için seyirciler çileden çıktı ve "Harca sen Barış'ı akılsız Zeynep" yorumunu yaptı.

Barış, Zeynep'e "Belli ki hayattayken yarışamadığım adamla ölüyken hiç yarışamayacağım" sözleri dikkatleri üzerine çekti. Aşkı için savaşmaya her ne kadar hazır olsa bile Zeynep'in, Mehdi'yi kaybetmesi; Barış'tan uzaklaşmasına neden olacak. Tüm bunların yanında ise Zeynep'in kardeşinin diziye giriş yapması dizi izleyenlerini büyük bir hüsrana sokacak!