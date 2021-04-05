Doğduğun Ev Kaderindir'de Mehdi Diziyi Sildi, Dizi Mehdi'yi Silemeyecek! Bundan Sonra Dizinin Finali Zeynep'in Elinde! "Harca Sen Barış'ı Akılsız Zeynep!"
TV8 ekranlarının en sevilen dizileri arasında yerini alan Doğduğun Ev Kaderindir dizisinin yeni bölümüne ait fragman kısa bir süre önce yayınlandı. Geçtiğimiz bölümde, Kırmızı Oda dizisinde bulunan Delikanlı Sadi diziye giriş yapmış ve dizide etkisi göstermişti. Mehdi karakteri ise dizinin 37. bölümünde ekranlara veda etmişti. Diziyi silen İbrahim Çelikkol, yeni dizisiyle anlaşma bile yapmıştı. Fakat görülen o ki dizi, Mehdi'yi kolay kolay silemeyecek...
Diziden Mehdi karakterine hayat veren İbrahim Çelikkol'un ayrılması yeni bir dönem olarak yorumlanmıştı. Tamda seyircinin yorumladığı gibi oldu. Dizi yeni döneme başlayacak ama bu sefer ipler tamamen Zeynep'in elinde olacak. Barış'ın ona yakınlaşmasına izin vermeyecek olan Zeynep için seyirciler çileden çıktı ve "Harca sen Barış'ı akılsız Zeynep" yorumunu yaptı.
Barış, Zeynep'e "Belli ki hayattayken yarışamadığım adamla ölüyken hiç yarışamayacağım" sözleri dikkatleri üzerine çekti. Aşkı için savaşmaya her ne kadar hazır olsa bile Zeynep'in, Mehdi'yi kaybetmesi; Barış'tan uzaklaşmasına neden olacak. Tüm bunların yanında ise Zeynep'in kardeşinin diziye giriş yapması dizi izleyenlerini büyük bir hüsrana sokacak!
05 Nis 2021 - 21:06 Ankara- Dizi Haberleri
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.