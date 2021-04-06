Haberler Ankara Haberler Ankara
- 06 Nis 2021 - 15:23 G: 06 Nis 2021 - 15:52

Sen Çal Kapımı Dizisinde Selin Bitti, O Başladı! Seyirciler Çıldırmak Üzere! Senarist Şimdi Ne Yapacak, Merak Konusu Oldu!

Sen Çal Kapımı dizisine yeni katılan bir oyuncu ortalığı resmen kasıp kavurmaya hazırlanıyor. Son haftalarda birçok tartışmanın konusu olan Sen Çal Kapımı dizisi, bu hamlesi ile de birçok tartışmaya gebe. Senaristlerin radikal kararları ile son bölümlerde inanılması güç olayların yaşandığı diziye yeni bir oyuncunun katılması, ortalığı resmen ataşe verdi.

Enver Yılmaz
Enver Yılmaz Tüm Haberleri

Serkan’ın çocukluk arkadaşı olan Selin’den sonra bu karakter seyirci de tansiyonların yükselmesine neden oldu. Sen Çal Kapımı dizisinin hikayesinde bir kırılma yaşatacak bu karakterim kim olduğunu duyanlar ise şok üstüne şok yaşadı. Senaristler tarafından dizinin kadrosuna dahil edilen ünlü isim Sen Çal Kapımı’nda deprem yapamaya hazırlanıyor. 

FOX TV ekranlarında yayınlanan ve başrollerini Hande Erçel ile Kerem Bürsin ikilisinin paylaştığı Sen Çal Kapımı dizisi heyecan ve duygu dolu sahneleri ile izleyenleri ekrana kilitlemeyi başarıyor. Son olarak diziye sürpriz bir ismin katılması heyecanı yükseltirken, bu sürpriz isim, merakla beklenen yeni bölüme seyirci karşısına çıkacak.

06 Nis 2021 - 15:23 Ankara- Dizi Haberleri

# DİZİ HABERLERİ İLE İLİŞKİLİ:
Yasak Elma Dizisi Tir Tir Titretti! Bu Olay Sadece Şahika'yı Değil Milyonlara Tokat Oldu! Entrikanın Üstü... mask
Yasak Elma Dizisi Tir Tir Titretti! Bu Olay Sadece Şahika'yı Değil Milyonlara Tokat Oldu! Entrikanın Üstü...
Baraj Dizisi 34. Bölüm Full İzle FOX TV! 6 Nisan Baraj Dizisi Son Bölüm Tek Parça Youtube İzle! mask
Baraj Dizisi 34. Bölüm Full İzle FOX TV! 6 Nisan Baraj Dizisi Son Bölüm Tek Parça Youtube İzle!
Mucize Doktor Sayısı İki Olunca Seyirci Çıldırdı! Birinden Biri Gidecek! Senarist Kapıyı Ali Vefa'ya Açtı... mask
Mucize Doktor Sayısı İki Olunca Seyirci Çıldırdı! Birinden Biri Gidecek! Senarist Kapıyı Ali Vefa'ya Açtı...
Hekimoğlu Dizisi 44. Bölüm Full İzle Kanal D! 6 Nisan 2021 Hekimoğlu Dizisi Son Bölüm Tek Parça Youtube İzle! mask
Hekimoğlu Dizisi 44. Bölüm Full İzle Kanal D! 6 Nisan 2021 Hekimoğlu Dizisi Son Bölüm Tek Parça Youtube İzle!
Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 189. Bölüm Full İzle! 6 Nisan Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz Yeni Bölüm Tek Parça Youtube İzle! mask
Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 189. Bölüm Full İzle! 6 Nisan Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz Yeni Bölüm Tek Parça Youtube İzle!
Acemi Anneler 122. Bölüm Tek Parça İzle! 6 Nisan 2021 Acemi Anneleri Son Bölüm Tek Parça Youtube İzle! mask
Acemi Anneler 122. Bölüm Tek Parça İzle! 6 Nisan 2021 Acemi Anneleri Son Bölüm Tek Parça Youtube İzle!
Ramo Dizisi İzleyicisine Bir Darbe Daha! Önce Final İçin Geç Olsun Dediler Sonra Erkene Çektiler! Ortalık Alev Alev Yanıyor! mask
Ramo Dizisi İzleyicisine Bir Darbe Daha! Önce Final İçin Geç Olsun Dediler Sonra Erkene Çektiler! Ortalık Alev Alev Yanıyor!
Kurtlar Vadisi Fiyasko Çıktı! O Oyuncuda Başka Diziyle Anlaştı! Artık Hiçbir Kuvvet Diziyi Yeniden Ekranlara Getiremez! mask
Kurtlar Vadisi Fiyasko Çıktı! O Oyuncuda Başka Diziyle Anlaştı! Artık Hiçbir Kuvvet Diziyi Yeniden Ekranlara Getiremez!
Arka Sokaklar Dizisinde Bir Ayrılık Daha! Bu Sefer Veda Çok Sert Olacak! Mesut Değil Ama Zeliha... mask
Arka Sokaklar Dizisinde Bir Ayrılık Daha! Bu Sefer Veda Çok Sert Olacak! Mesut Değil Ama Zeliha...
Bir Zamanlar Çukurova Dizisine Vahide Perçin Şoku! 20 Bölüm Sonra Yeniden İzleyiciyle Buluştu! Duyanlar Şok Oldu, Neler Oluyor? mask
Bir Zamanlar Çukurova Dizisine Vahide Perçin Şoku! 20 Bölüm Sonra Yeniden İzleyiciyle Buluştu! Duyanlar Şok Oldu, Neler Oluyor?
göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.
Çukur'un Seren'i İrem Sak Nereli?  İrem Sak'ın Nereli Olduğunu Görünce Çok Şaşıracaksınız... mask
Çukur'un Seren'i İrem Sak Nereli?  İrem Sak'ın Nereli Olduğunu Görünce Çok Şaşıracaksınız...
Emeklilerin Gözü Kulağı Ödeme Tarihinde! 2021 Ramazan Bayramı İkramiyesi Ne Zaman Ödenecek? Tarih Belli Oldu Mu? mask
Emeklilerin Gözü Kulağı Ödeme Tarihinde! 2021 Ramazan Bayramı İkramiyesi Ne Zaman Ödenecek? Tarih Belli Oldu Mu?
Camii İnşaatında Havan Topu Mermisi Çıktı! İşçiler Panikle Uzaklaştı mask
Camii İnşaatında Havan Topu Mermisi Çıktı! İşçiler Panikle Uzaklaştı
İnsanların Kendi Kendine Yapabileceği Kovid-19 Testi Eczanelerde Satışa Çıktı! mask
İnsanların Kendi Kendine Yapabileceği Kovid-19 Testi Eczanelerde Satışa Çıktı!
Kazakistan Cumhurbaşkanı Tokayev Sputnik V Aşısı Oldu! Aşılama Süreci Hızlandırılıyor mask
Kazakistan Cumhurbaşkanı Tokayev Sputnik V Aşısı Oldu! Aşılama Süreci Hızlandırılıyor
Yaz Sonuna Kadar 18 Yaş Üstü Nüfusun Yüzde 70'i Aşılanacak Vaadi Geldi! mask
Yaz Sonuna Kadar 18 Yaş Üstü Nüfusun Yüzde 70'i Aşılanacak Vaadi Geldi!

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL