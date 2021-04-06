Sen Çal Kapımı Dizisinde Selin Bitti, O Başladı! Seyirciler Çıldırmak Üzere! Senarist Şimdi Ne Yapacak, Merak Konusu Oldu!

Serkan’ın çocukluk arkadaşı olan Selin’den sonra bu karakter seyirci de tansiyonların yükselmesine neden oldu. Sen Çal Kapımı dizisinin hikayesinde bir kırılma yaşatacak bu karakterim kim olduğunu duyanlar ise şok üstüne şok yaşadı. Senaristler tarafından dizinin kadrosuna dahil edilen ünlü isim Sen Çal Kapımı’nda deprem yapamaya hazırlanıyor.

FOX TV ekranlarında yayınlanan ve başrollerini Hande Erçel ile Kerem Bürsin ikilisinin paylaştığı Sen Çal Kapımı dizisi heyecan ve duygu dolu sahneleri ile izleyenleri ekrana kilitlemeyi başarıyor. Son olarak diziye sürpriz bir ismin katılması heyecanı yükseltirken, bu sürpriz isim, merakla beklenen yeni bölüme seyirci karşısına çıkacak.