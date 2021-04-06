Sen Çal Kapımı Dizisinde Selin Bitti, O Başladı! Seyirciler Çıldırmak Üzere! Senarist Şimdi Ne Yapacak, Merak Konusu Oldu!
Sen Çal Kapımı dizisine yeni katılan bir oyuncu ortalığı resmen kasıp kavurmaya hazırlanıyor. Son haftalarda birçok tartışmanın konusu olan Sen Çal Kapımı dizisi, bu hamlesi ile de birçok tartışmaya gebe. Senaristlerin radikal kararları ile son bölümlerde inanılması güç olayların yaşandığı diziye yeni bir oyuncunun katılması, ortalığı resmen ataşe verdi.
Serkan’ın çocukluk arkadaşı olan Selin’den sonra bu karakter seyirci de tansiyonların yükselmesine neden oldu. Sen Çal Kapımı dizisinin hikayesinde bir kırılma yaşatacak bu karakterim kim olduğunu duyanlar ise şok üstüne şok yaşadı. Senaristler tarafından dizinin kadrosuna dahil edilen ünlü isim Sen Çal Kapımı’nda deprem yapamaya hazırlanıyor.
FOX TV ekranlarında yayınlanan ve başrollerini Hande Erçel ile Kerem Bürsin ikilisinin paylaştığı Sen Çal Kapımı dizisi heyecan ve duygu dolu sahneleri ile izleyenleri ekrana kilitlemeyi başarıyor. Son olarak diziye sürpriz bir ismin katılması heyecanı yükseltirken, bu sürpriz isim, merakla beklenen yeni bölüme seyirci karşısına çıkacak.
06 Nis 2021 - 15:23 Ankara- Dizi Haberleri
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.