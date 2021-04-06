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- 06 Nis 2021 - 15:56 G: 06 Nis 2021 - 16:16

Kazakistan Cumhurbaşkanı Tokayev Sputnik V Aşısı Oldu! Aşılama Süreci Hızlandırılıyor

Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev'e yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı yapılan Sputnik V aşısının uygulandığı açıklandı. İşte detaylar...

Emre Okur
Emre Okur Tüm Haberleri

Kazakistan Cumhurbaşkanı Sözcüsü Berik Uali sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada, Tokayev'in aşı sonrası kendisini iyi hissettiğini söyledi. Uali, Tokayev'in ülkede Karagandı İlaç Kompleksinde üretilen Rus aşısı Sputnik V ile aşı olduğunu belirterek, "Cumhurbaşkanı, tüm vatandaşlarımızı ilk fırsatta Kovid-19 aşısı olmaya davet ediyor." ifadesini kullandı.

Tokayev, daha önce ülkedeki Kovid-19'a karşı aşılama sürecinin yavaş ilerlediği konusunda Sağlık Bakanı Aleksey Tsoy ile hükümeti uyarmış ve söz konusu süreci hızlandırma talimatı vermişti. Sağlık Bakanı Aleksey Tsoy, haftalık Bakanlar Kurulu Toplantısı'nda verdiği raporda, 1 Şubat'tan bu yana ülkede 194 bin 706 kişiye Kovid-19 aşısının ilk dozunun uygulandığını, 72 bin 110 vatandaşın da ikinci doz aşı olduğunu bildirmişti. Tsoy, nisan sonuna kadar ülkeye 2 milyon doz Kovid-19 aşısı getirileceğini kaydetmişti.

06 Nis 2021 - 15:56 AA - Dünya

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