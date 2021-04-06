Emeklilerin Gözü Kulağı Ödeme Tarihinde! 2021 Ramazan Bayramı İkramiyesi Ne Zaman Ödenecek? Tarih Belli Oldu Mu?

Son 3 yıldır yılda iki defa emekli ikramiyesi alan emekli vatandaşlar bu sene de emekli ikramiyelerinin ödeneceği tarihi araştırmaya başladı. İçinde bulunduğumuz Şaban ayının son bulması ile başlayacak Ramazan ayı, bu sene verilecek ilk emekli ikramiyesinin göstergesi oldu. Ramazan Bayramı ve Kurban Bayramı olmak üzere yılda iki defa verilen emekli ikramiyelerinin ilki her sene olduğu gibi Ramazan Bayramı zamanında verilecek. Emeklilerin bayram masraflarını karşılaması için verilen ikramiyenin yatacağı tarih ise merak konusu oldu.