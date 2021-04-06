Emeklilerin Gözü Kulağı Ödeme Tarihinde! 2021 Ramazan Bayramı İkramiyesi Ne Zaman Ödenecek? Tarih Belli Oldu Mu?
Ramazan ayına beraberinde bayram müjdesini getirdi. Vatandaşlar ve emeklilerin çoğu da gözünü kulağını ikramiye ile haberlerine doğrulttu. Ramazan ikramiyesi ile ilgili tüm detaylar haberimizde...
Son 3 yıldır yılda iki defa emekli ikramiyesi alan emekli vatandaşlar bu sene de emekli ikramiyelerinin ödeneceği tarihi araştırmaya başladı. İçinde bulunduğumuz Şaban ayının son bulması ile başlayacak Ramazan ayı, bu sene verilecek ilk emekli ikramiyesinin göstergesi oldu. Ramazan Bayramı ve Kurban Bayramı olmak üzere yılda iki defa verilen emekli ikramiyelerinin ilki her sene olduğu gibi Ramazan Bayramı zamanında verilecek. Emeklilerin bayram masraflarını karşılaması için verilen ikramiyenin yatacağı tarih ise merak konusu oldu.
06 Nis 2021 - 16:06 - Yaşam
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Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.