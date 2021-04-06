Hülya Avşar'ın Masumiyet Krizi Devam Ediyor! Filtre Hakkında Çok Sinirlenmiş! Tüm Kalemlere Ulaşmış! "Umurumda Değil!"

Başarılı oyuncunun Masumiyet dizisinde yüz bölgesine uygulanan filtre sosyal medyada ve diğer internet sitelerinde gündeme bomba gibi düşmüştü. Bu konuda hakkında ilk kez Hülya Avşar, resmen ateş püskürdü. Yıllar sonra yeniden bir dizi ile ekranlarda sevenleriyle buluşan Hülya Avşar’ın yüzüne uygulanan filtre ile gündeme damgasını vurmuştu.

Masumiyet dizisinde Hale karakterinde gösterdiği performans ile tüm takdirleri toplayan başarılı oyuncuya dizide bir filtre uygulanması ile gündeme giriş yapmıştı. Masumiyet dizisinde en çok dikkat çeken durum ise diğer oyuncularla aynı kamera tarafından görüntülense de Hülya Avşar’a özel bir filtre uygulanması oldu.