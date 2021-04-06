Hülya Avşar'ın Masumiyet Krizi Devam Ediyor! Filtre Hakkında Çok Sinirlenmiş! Tüm Kalemlere Ulaşmış! "Umurumda Değil!"
Hülya Avşar Masumiyet dizisindeki filtre için ilk kez konuştu. Dizide ünlü oyuncuya uygulanan filtre suskunluğunu boan Hülya Avşar resmen verdi veriştirdi. Gazetecilerin bu soruyu sormaları üzerine çarpıcı açıklamalarda bulunan Hülya Avşar, milyonların ağzını açık bırakan açıklamaları birbiri ardını yaptı.
Başarılı oyuncunun Masumiyet dizisinde yüz bölgesine uygulanan filtre sosyal medyada ve diğer internet sitelerinde gündeme bomba gibi düşmüştü. Bu konuda hakkında ilk kez Hülya Avşar, resmen ateş püskürdü. Yıllar sonra yeniden bir dizi ile ekranlarda sevenleriyle buluşan Hülya Avşar’ın yüzüne uygulanan filtre ile gündeme damgasını vurmuştu.
Masumiyet dizisinde Hale karakterinde gösterdiği performans ile tüm takdirleri toplayan başarılı oyuncuya dizide bir filtre uygulanması ile gündeme giriş yapmıştı. Masumiyet dizisinde en çok dikkat çeken durum ise diğer oyuncularla aynı kamera tarafından görüntülense de Hülya Avşar’a özel bir filtre uygulanması oldu.
Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın.
Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.