Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz Dizisini Terk Eden Edene! İki İsim Birden Ayrılma Kararı Aldı! Sette Neler Oluyor?
Ekranların vazgeçilmezi olan Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisinde deprem üstüne deprem yaşanıyor. Sevilen diziden bir değil iki kişi aynı anda ayrıldı. Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz’daki bu gelişmeler karşısında seyirciler “Neler oluyor bu bir şaka mı?” gibi sorularına neden oluyor.
Adeta ayrılık rüzgârı esen Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisinde çok kritik iki isim yeni bölümle beraber yapıma veda edecek. İlk çıktığı günden bu yana merakla izlenen, aksiyon ve gerilim dolu sahneler ile seyirciyi ekrana kilitlemeyi başaran Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz’da radikal kararlar birbiri ardına gelmeye devam ediyor.
ATV ekranlarında neredeyse 200 bölüme ulaşan, kemik bir izleyici kitlesi ile her hafta reyting tablolarında da adından söz ettiren Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz, son bölümü ile sürpriz gelişmeleri yaşatmaya hazırlanıyor. Merakla bölümden fragmanın gelmesi de heyecanı arttırırken dizi, bu bölümde iki önemli isme veda edecek.
06 Nis 2021 - 19:42 Ankara- Dizi Haberleri
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.