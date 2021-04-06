Çukur Dizisinden Vartolu Ayrılıyor! Başka Bir Yapımla El Sıkıştı! Artık Başka Bir Projede Yer Alacak! Neler Oluyor?
Çukur dizisinde kırılmalar devam ediyor. Vartolu’nun bir anda bambaşka bir proje ile anlaşması ile Çukur dizisinde skandal bir değişiklik olacak. Erkan Kolçak Köstendil yeni projesi ile hayranlarını sevindirirken, Çukur dizisi için de kritik bir değişimin habercisi oldu. Merakla beklenen proje ise herkeste şaşırtıcı bir etki bıraktı.
Show TV ekranlarının vazgeçilmezi olan Çukur dizisinin, senaryosunu Gökhan Horzum'un kaleme alırken yönetmenliğini ise Sinan Öztürk üstleniyor. Başrollerinde; Aras Bulut İynemli, Barış Arduç, Perihan Savaş, Nur Sürer, Mustafa Avkıran, Erkan Kolçak Köstendil, Rıza Kocaoğlu, Öner Erkan, Necip Memili, Damla Sönmez gibi dev oyuncuların yer aldığı Çukur’da Vartolu yeni bir proje ile anlaştı.
Ekranda olduğu zamanlar aksiyon ve gerilim sahneleri ile izleyici de heyecan duygusunu kabartan Çukur dizisinde çok önemli gelişmeler yaşanıyor. Bu hamle ile seyircisinde merakları uyandıran Çukur dizisi bu süreçten sonra nasıl devam edecek herkesin şüpheyle yaklaştığı bir konu oldu. Vartolu karakterinde gösterdiği performans ile dikkatleri üzerine çekmeyi başaran Erkan Kolçak Köstendil yeni yapımıyla hayranlarının karşısına çıkmaya hazırlanıyor.
06 Nis 2021 - 20:25 Ankara- Dizi Haberleri
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.